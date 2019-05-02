【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息的預期亦令恆指期貨大幅

「低水」。上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定

截止過戶日期。在Ｔ＋２交收制度下，截止過戶日期首天之前兩日，股份便會「除淨」，投資者

若在當日或之後買入該股票，不會有權供股或獲派送。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」

因素，博股價回升，從而低買高賣，但是獲利與否難有保證，但可以肯定的是，正因為「除淨」

因素，公司股價波幅亦會增加。

上市公司供股可分為「公開發售（ｏｐｅｎ ｏｆｆｅｒ）」及「認股權發行

（ｒｉｇｈｔｓ ｉｓｓｕｅ）」兩種，唯一分別在於，「供股權」在交易所掛牌，讓不願供股

的股東直接沽出，並讓其他投資者借買入「供股權」而逵行投資。惟「公開發售」方式的供股，

投資者只可以選擇是否供股，若果最終放棄供股，持股將遭攤薄。

下表列出的兩家進行供股的上市公司－－金泰豐（０８４７９）及環球實業

（０１０２６），均是以「認股權發行」方式供股，「供股權」在港交所買賣日期分別是５月

２１日至２８日，以及５月１６日至２３日。

另外，近期不少上市公司將股份拆細或拆細，按上市規例，上市公司股份市價接近１仙或９

９９５元的極點，港交所有權保留要求公司更改股份交易方法，或將其證券合併或分拆的權利。

上市公司就進行股本重組而將股份合併或拆細生效前後，股價往往波動，投資者應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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環球實業（０１０２６） 一供二， ５月２日 ５月６日 ６月２０日

供股價２３仙 至１０日



比高集團（０８２２０） 股份四合一 ５月２日 －－ －－



信義光能（００９６８） 十股優先認購 ５月７日 ５月９日 －－

一股信義能源



金泰豐（０８４７９） 二供一， ５月８日 ５月１０日 ６月１２日

供股價３１仙 至１６日



同仁資源（０８１８６） 股份八合一 ５月１７日 －－ －－



瑞鑫國際（００７２４） 股份二十合一 ５月２３日 －－ －－



人和商業（０１３８７） 股份十合一 ５月２７日 －－ －－



國農金融（０８１２０） 股份八合一 ５月２８日 －－ －－



匯思太平洋（０８１４７） 股份八合一 ５月２９日 －－ －－

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（ｅｃ）



（編按：本欄５月３日起每個交易日早市更新資料）

