《外地經濟》歐元區４月製造業ＰＭＩ連續第３個月出現萎縮

《經濟通通訊社２日專訊》歐元區４月製造業ＰＭＩ終值為４７﹒９，高於３月所觸及的６

年低位４７﹒５，不過仍然是連續第３個月低於５０盛衰分界線。

工廠活動連續第３個月呈現萎縮，主要受累於全球需求疲軟、貿易保護主義升溫、以及英國

脫歐相關不確定性。產出分項指數顯示，工業生產按季下降速度約為１％，預示製造業將成為第

二季經濟的主要拖累。（ｍｎ）

