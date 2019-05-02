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即市新聞

02/05/2019 09:24

宏利（９４５）首季賺２１﹒８億加元增５８﹒６％，季息２５加仙

　　《經濟通通訊社２日專訊》宏利（００９４５）公布截至３月底止首季業績，期內盈利收入
淨額２１﹒７６億元（加元．下同），按年增長５８﹒６％，派發季度股息每股０﹒２５元。期
內，核心盈利１５﹒４８億元，按年增長１８﹒８％。
　　集團首季的新造業務價值錄得約５億元，較去年首季增長約３１％，其中亞洲新造業務價值
強勁，錄４﹒１１億元較去年同期增２３％，主要受惠於銷售額提升。加拿大方面，新造業務價
值在新Ｍａｎｕｌｉｆｅ　Ｐａｒ分紅產品帶動下增加２７％至６２００萬。美國方面，新造業
務價值增至四倍以上，錄得４６００萬，主要由於期內採取措施以提升邊際利潤，以及業務組合
較為利好。
　　首季年度化保費等值銷售額錄得約１７億，按年增加２３％。亞洲方面，年度化保費等值銷
售額增長３２％。日本方面，ＣＯＬＩ（企業持有人壽保險）產品因預期稅務法規有可能改革而
錄得強勁銷售，帶動年度化保費等值銷售額增加６２％。香港區銷售在銀保渠道銷售增長帶動下
增加１１％。「亞洲其他地區」的年度化保費等值銷售額增加２０％，可歸因於銀保及代理人渠
道兩方面的銷售增長。
　　惟加拿大方面，年度化保費等值銷售額下跌１０％，公司指主要歸因於大額團體保險銷售回
落，而ＭａｎｕｌｉｆｅＰａｒ分紅產品的持續成功則產生若干抵銷作用。美國方面，由於萬用
壽險銷售及國際銷售均有所提升，年度化保費等值銷售額增加２０％。（ｓｃ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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