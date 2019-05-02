宏利（９４５）首季賺２１﹒８億加元增５８﹒６％，季息２５加仙

《經濟通通訊社２日專訊》宏利（００９４５）公布截至３月底止首季業績，期內盈利收入

淨額２１﹒７６億元（加元．下同），按年增長５８﹒６％，派發季度股息每股０﹒２５元。期

內，核心盈利１５﹒４８億元，按年增長１８﹒８％。

集團首季的新造業務價值錄得約５億元，較去年首季增長約３１％，其中亞洲新造業務價值

強勁，錄４﹒１１億元較去年同期增２３％，主要受惠於銷售額提升。加拿大方面，新造業務價

值在新Ｍａｎｕｌｉｆｅ Ｐａｒ分紅產品帶動下增加２７％至６２００萬。美國方面，新造業

務價值增至四倍以上，錄得４６００萬，主要由於期內採取措施以提升邊際利潤，以及業務組合

較為利好。

首季年度化保費等值銷售額錄得約１７億，按年增加２３％。亞洲方面，年度化保費等值銷

售額增長３２％。日本方面，ＣＯＬＩ（企業持有人壽保險）產品因預期稅務法規有可能改革而

錄得強勁銷售，帶動年度化保費等值銷售額增加６２％。香港區銷售在銀保渠道銷售增長帶動下

增加１１％。「亞洲其他地區」的年度化保費等值銷售額增加２０％，可歸因於銀保及代理人渠

道兩方面的銷售增長。

惟加拿大方面，年度化保費等值銷售額下跌１０％，公司指主要歸因於大額團體保險銷售回

落，而ＭａｎｕｌｉｆｅＰａｒ分紅產品的持續成功則產生若干抵銷作用。美國方面，由於萬用

壽險銷售及國際銷售均有所提升，年度化保費等值銷售額增加２０％。（ｓｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

