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即市新聞

02/05/2019 09:22

Ａ股休市港股缺動力，開報２９６４３點跌５６點，國指跌４７點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美聯儲宣布維持息口不變，惟主席鮑威爾表示在通脹低企下
，暫時看不出加息或減息的可能性，美股表現回吐。另外內地正式開始五一黃金周假期，Ａ股連
續兩日休市，港股缺乏北水情況下表現缺動力。息口敏感股有追捧，領展（００８３２）及新地
（０００１６）分別高開逾１％及０﹒５％，而４月賭收急跌８％拖累金沙（０１９２８）股價
低開近３％。
　　恆生指數開報２９６４３，跌５６點或跌０﹒１９％，主板成交２５﹒０１億元。國企指數
開報１１４９４，跌４７點或０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２２％，報６７﹒８５元；港交所（００３８８）
跌０﹒７４％，報２７０元；騰訊（００７００）升０﹒５２％，報３９０元；中移動
（００９４１）跌０﹒８％，報７４﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６３％，報
８０﹒４５元。

　　恆指升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ　（０００１９）　１００﹒９０元　　　升１﹒６１％
　　領展　　（００８２３）　　９２﹒７５元　　　升１﹒３７％
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒４５元　　　升０﹒６３％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒６５元　　　升０﹒６１％
　　新地　　（０００１６）　１３６﹒１０元　　　升０﹒５２％
　　
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒３２元　　　跌２﹒５３％
　　金沙中國（０１９２８）　　４２﹒２０元　　　跌２﹒０９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２８﹒４０元　　　跌２﹒０７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒６０元　　　跌１﹒６１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４２元　　　跌１﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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