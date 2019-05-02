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即市新聞

02/05/2019 16:55

《盤後部署》港股走勢還看匯控業績，最壞情況或下試５０天線

　　《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局宣布維持息口不變，惟主席鮑威爾表示在通脹低企下，暫
時看不出加息或減息的可能性，美股隔晚（１日）回吐，道指收低１６３點至２６４２９點，標
指收跌２２點至２９２３點，納指軟４５點至８０４９點。
　　港股在美股偏軟及今日Ａ股休市下，表現反覆。恆指今早開報２９６４３點跌５６點，惟已
是全日最低位，惟然，市場傳出中美就貿易談判快將將達成協議，令港股瞬間由跌轉升，最高見
２９９６８點漲２６８點，最終港股全日收報２９９４４點，揚２４５點或０﹒８３％，收復十
天（約２９８６８）及廿天線（約２９８８５），全日成交達７１４﹒５９億元較上個交易日減
少３﹒３３％。國企指數收報１１５５６，升０﹒１３％或升１４點。
　　Ａ股市場因假期休假，於下周一（６日）復市。

＊各地央行首季增持黃金６年來最多＊

　　聯儲局在通脹低企下宣布維持利率不變，並保持在２﹒２５厘至２﹒５厘，局方認為加息或
減息的可能均存在。聯儲局同時宣布下調額外儲備利率（ＩＯＥＲ）由０﹒０５厘至２﹒３５厘
，為過去一年第三次，局方指下調目的為控制市場利率在當局可控水平。議息聲明公布後，由於
減息憧憬降溫令美股收跌。
　　美匯指數在聯儲局宣布維持息率不變後，上日收漲０﹒１６％報９７﹒６８，投資者宜留意
明日（３日）公布的美國失業率及非農就業數據，若相關數據好過市場，將再減弱聯儲局減息預
期，並提振美元表現，令港股短期有下行壓力。現時市場料美國失業率維持３﹒８％水平，非農
就業人口變動１９萬名。
　　另外，環球股市首季雖然上漲，惟避險情緒未減。世界黃金協會發表報告指，今年首季全球
黃金需求按年增加７％，達到１０５３﹒３噸，其中各國央行在今年購１４５﹒５噸黃金增幅達
６８％為２０１３年以來最大升幅。而反映投資者風險情緒的ＶＩＸ恐慌指數隔晚急升逾一成，
反映新一輪避險情緒或再重臨。
　　
＊港股十天線下穿廿天線成「死叉」＊
　　
　　中美貿易戰再有新消息傳出，據外電報道雙方可能於下周五（１０日）達成貿易協議，消息
指美國將取消對中國２０００億美元商品的１０％關稅，而餘下５００億美元商品的２５％關稅
或將持續至明年美國大選之後。
　　此外，匯控（００００５）明天（３日）將公布季度業績，現時綜合１６家券商對匯控的預
測，首季基本稅前純利中位數為５５﹒８４億美元按年升１７﹒４％。該項數據去年為跌
４﹒１５％。投資者亦宜留意匯控上季能否達到正ＪＡＷＳ（即收入增長與支出增長率之差）。
　　匯控業績若未如理想，加上近日港股十天線下穿廿天線，形成「死亡交叉」，短期走勢或須
下試五十天線（約２９２４５點）的水平。若匯控業績有驚喜，港股則有望挑戰上月高位
３０２８０的位置。（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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