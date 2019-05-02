【貿易開戰】傳美國為與中國達成協議，在商業網絡盜竊議題上讓步

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，為加快簽署美中貿易協議，美國可能

在中國停止商業網絡盜竊行為問題讓步。

中國國務院副總理劉鶴將於下周前往華盛頓與美方代表會面，有消息指兩國有可能在下周五

前就會宣布達成美中貿易協議。

消息人士稱，美國總裁特朗普為達成協議，在談判中放棄很多要求。（ｍｎ）

