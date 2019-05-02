《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，為加快簽署美中貿易協議，美國可能
在中國停止商業網絡盜竊行為問題讓步。
中國國務院副總理劉鶴將於下周前往華盛頓與美方代表會面，有消息指兩國有可能在下周五
前就會宣布達成美中貿易協議。
消息人士稱，美國總裁特朗普為達成協議，在談判中放棄很多要求。（ｍｎ）
02/05/2019 14:14
【貿易開戰】傳美國為與中國達成協議，在商業網絡盜竊議題上讓步
《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，為加快簽署美中貿易協議，美國可能
在中國停止商業網絡盜竊行為問題讓步。
中國國務院副總理劉鶴將於下周前往華盛頓與美方代表會面，有消息指兩國有可能在下周五
前就會宣布達成美中貿易協議。
消息人士稱，美國總裁特朗普為達成協議，在談判中放棄很多要求。（ｍｎ）
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