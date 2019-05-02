《經濟通通訊社２日專訊》日本首相安倍晉三希望與北韓領導人金正恩舉行峰會，認為面對
面會談將是克服兩國之間不信任的唯一途徑，相信金正恩能夠為北韓的利益作出靈活的決策。
另外，南韓外交部長康京和表示，南韓政府正在考慮派遣一名特使前往北韓，但強調北韓應
全面地無核化。（ｍｎ）
02/05/2019 15:47
【朝鮮局勢】日本首相安倍對與金正恩舉行峰會持開放態度
《經濟通通訊社２日專訊》日本首相安倍晉三希望與北韓領導人金正恩舉行峰會，認為面對
面會談將是克服兩國之間不信任的唯一途徑，相信金正恩能夠為北韓的利益作出靈活的決策。
另外，南韓外交部長康京和表示，南韓政府正在考慮派遣一名特使前往北韓，但強調北韓應
全面地無核化。（ｍｎ）
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