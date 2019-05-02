《台股攻略－馮偉明》金融及傳產回穩，台股今日攻上１１０００點

《台股攻略》台股今日（２日）開高震盪，升３６﹒７６點，收１１００４﹒４９點，成交

金額為新台幣１０１１﹒６８億元。

台股指數早盤開高，但量能表現不佳，隨後漲幅收斂。金融股方面，中信金升１﹒６５％，

國泰金升２﹒１３％，富邦金升１﹒７５％，國泰金居金控單月及第一季雙料獲利王，每股盈餘

新台幣１﹒０３元，後市值得注意。雖然蘋果財報優於預期，且ｉＰｈｏｎｅ銷量開始回升，但

對蘋概股的刺激有限，台積電和大立光紛紛開高走低，台積電收平盤新台幣２５９元，大立光收

新台幣４６１０元。聯發科第一季毛利率回升至４成以上，營運逐步好轉，吸引市場買盤湧入，

升０﹒８５％，收新台幣２９８元。金氧半場效電晶體（ＭＯＳＦＥＴ）族群今日表現不錯，大

中升５﹒３６％，收新台幣１１８元；杰力升８﹒４２％，收新台幣１０３元。傳統產業股今日

漲跌互見，塑膠類股表現相對強勁，類股指數升０﹒９６％，紡織類股則相對疲弱，類股指數跌

０﹒６％。５Ｇ三雄方面，聯亞表現最佳，升９﹒６％，聯發科升０﹒８５％，瑞昱跌

１﹒６７％。台塑四寶盤堅及台泥及亞泥不變，電信三雄今日也扮演防守角色。

台股基期已高，預期短線將呈震盪整理格局，並以個股表現為主。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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