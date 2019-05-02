《談國論企－黎偉成》製造業出口新單增暫毋懼減產

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年４月份隨生產擴張收窄，顯

然受到３月份增產力度加大暫性整體調節的影響，而出口新訂單和相關的進口訂單續有改進，加

上產成品庫存亦減，仍在一定程度意味中國的製造業在美對華貿戰所受衝擊反覆中初見喘穩向俏

。中國加大力度推行的以供給側改革為主政策，可保經濟繼續穩中有進發展。



＊４月份產速減慢受上月快增衍生短效＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年４月份達５０﹒１（見表），較對上一個月回落０﹒４個百

分點，屬暫時毋貿憂懼的新現象，理由此該為３月份達５０﹒５環比大幅回升１﹒３個百分點的

相應溫和調節，仍為處臨界點５０以上的第二個月，相對於２月份４９﹒２環比回落０﹒３個百

分點、１月份環比略升０﹒１個百分點和連續三個月皆處５０以下的收縮之況，仍為不錯的表現

。

需要高度指出者，為ＰＭＩ於４月份出現環比回落，主要受困於（一）生產分類指數環比回

落０﹒６個百分點至５２﹒１，而這是在３月因企業於春節過後集中加快生產大幅增加３﹒２個

百分點至５２﹒７後衍生的一個現象，可以接受。重要的是４月份及３月份之數皆踞臨界點５０

以上的擴張水平，止住２月份大幅回落１﹒４個百分點滑落至４９﹒５的臨界點以下的劣境。此

亦反映出節前回落是屬於季節性的因素，製造業的生產尚相對穩增。

同樣重要的是（二）製造業新訂單的最新情況亦有頗不俗的啟示性，特別是（Ｉ）出口新訂

單，分類指數於２０１９年４月份無疑仍然處於臨界點５０以下，但所達的４９﹒２，環比大幅

增長２﹒１個百分點，相對於３月份所達４７﹒１環比增長１﹒９個百分點，多增０﹒２個百分

點，即在收縮水平中呈二連向上，和止住２月份僅４５﹒２的環比大幅下跌１﹒７個百分點之況

，卻尚距１月份所達的４９﹒６有一定距離，但仍然受困（１）中美經貿磋商所存矛盾及分歧甚

多的影響，尤其是雙方在北京舉行的第十輪未能達協，仍要轉戰華盛頓再談；而（２）美國國內

生產總值ＧＤＰ於２０１９年一季度即使同比增３﹒２％，高於預期的２﹒３％，問題是此為庫

存增加所致，私人消費增幅仍低，非實增也。加上（３）美國’制裁’伊朗升級，英國脫歐、法

國’黃背心’等問題未解決，外圍政經情況反覆惡化，絕對不可稍一忽視。

由是（ＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年４月份環比增１個百分點至

４９﹒７，連同３月份４８﹒７環比大增３﹒９個百分點，扭轉２月份４４﹒８環比大減之

２﹒３個百分點劣況，即使仍處於收縮之況，基調卻是相對良性的。

稍差者，為（ＩＩＩ）整體新訂單分類指數於２０１８年４月份５１﹒４，卻比上一個月下

跌０﹒２個百分點，與３月份５１﹒６和２月份５０﹒６環比皆回升整整１個百分點，當然是略

見遜色。即使內需訂單未算強烈，但新訂單之由１月份之收縮轉連續三個月的擴張，而政府供給

側改革強力依然，亦毋須過於憂慮。



＊製造商對生產經營活動前景看法反覆＊



反而（ＩＶ）製造業在手訂單分類指數於是月份所達４４環比大跌２﹒４個百分點，相對於

３月份４６﹒４環比上升２﹒８個百分點，而３月份４３﹒６環比跌０﹒１個百分點和１月份

４３﹒７環比跌０﹒４個百分點，需要高度留意。

（三）從業人員分類指數，於２０１９年４月份４７﹒２環比亦跌０﹒４個百分點，連同３

月份環比升０﹒１個百分點至４７﹒６，加上２月份４７﹒５環比跌０﹒３個百分點和１月份

４７﹒８跌０﹒２個百分點，於２０１９年前四個月乃３跌、１升的跌多於升，不是佳象。製造

業生產與投資不斷轉型升級，但勞工的知識和技術未能追上新形態的要求。

至於（四）成本及出廠價尚穩，其中（１）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年４月

份為５１﹒１，環比跌０﹒１個百分點，而３月份５３﹒５環比升１﹒６個百分點、加上２月份

５１﹒９環比所飆升５﹒６個百分點，亦可接受。

（２）出廠價格分類指數於４月份達５２，環比略升０﹒６個百分點，較３月份５１﹒４飆

升２﹒９個百分點有所放慢，而２月份處５０以下收縮水平的的４８﹒５，環比卻大幅上升４個

百分點，比對上一個月４４﹒５的環比所升１﹒２個百分點多漲２﹒８個百分點，升勢持續。

（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１９年４月份為５６﹒５，環比跌０﹒３個

百分點，而３月份５６﹒８環比增長０﹒６個百分點、２月份的５６﹒２高出３﹒７個百分點之

普，再看１月份５２﹒５環比跌０﹒２個百分點和２０１８年１２月份５２﹒７的環比下跌

１﹒５個百分點，反映出廠商對經營前景的看法仍然反覆不穩。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

