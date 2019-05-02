《中資異動》長汽、廣汽及東風挫逾２％，大摩下調多隻汽車股評級

《經濟通通訊社２日專訊》汽車股遭大摩唱淡，長汽（０２３３３）現價下跌２﹒６７％，

報６﹒２元；成交約２３萬股，涉資１４１萬元。

廣汽（０２２３８）現價下跌２﹒０２％，報８﹒２６元；成交約１３５萬股，涉資

１１０５萬元。

東風（００４８９）現價下跌２﹒１％，報７﹒４５元；成交約２４８萬股，涉資１８８２

萬元。

該三隻汽車股同時為頭三大跌幅國指成份股。

大摩指出，下調汽車股評級至「與大市同步」，此前為「具吸引力」，因汽車銷售弱於預期

、經銷商庫存增加及降價措施愈演愈烈，因此下調今明兩年銷售展望，市場需求已提前消化，且

缺乏有效的全國性刺激措施。

該股又同時下調多隻車股評級，廣汽評級由增持降至與大市同步，目標價降至９元。東風評

級亦由增持降至與大市同步，目標價降至８元。

現時，恆生指數報２９６９５，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交３１﹒０７億元。國

企指數報１１５１６，下跌２６點或下跌０﹒２３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） １５﹒４４元 跌１﹒９１％

華晨 （０１１１４） ８﹒５０元 跌１﹒５１％

慶鈴 （０１１２２） ２﹒３５元 無升跌

比亞迪（０１２１１） ５３﹒３０元 跌０﹒１９％

北汽 （０１９５８） ５﹒３４元 跌２﹒９１％

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