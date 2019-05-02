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即市新聞

02/05/2019 09:30

《中資異動》長汽、廣汽及東風挫逾２％，大摩下調多隻汽車股評級

　　《經濟通通訊社２日專訊》汽車股遭大摩唱淡，長汽（０２３３３）現價下跌２﹒６７％，
報６﹒２元；成交約２３萬股，涉資１４１萬元。
　　廣汽（０２２３８）現價下跌２﹒０２％，報８﹒２６元；成交約１３５萬股，涉資
１１０５萬元。
　　東風（００４８９）現價下跌２﹒１％，報７﹒４５元；成交約２４８萬股，涉資１８８２
萬元。
　　該三隻汽車股同時為頭三大跌幅國指成份股。
　　大摩指出，下調汽車股評級至「與大市同步」，此前為「具吸引力」，因汽車銷售弱於預期
、經銷商庫存增加及降價措施愈演愈烈，因此下調今明兩年銷售展望，市場需求已提前消化，且
缺乏有效的全國性刺激措施。
　　該股又同時下調多隻車股評級，廣汽評級由增持降至與大市同步，目標價降至９元。東風評
級亦由增持降至與大市同步，目標價降至８元。
　　現時，恆生指數報２９６９５，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交３１﹒０７億元。國
企指數報１１５１６，下跌２６點或下跌０﹒２３％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　（００１７５）　　１５﹒４４元　　　跌１﹒９１％
　　華晨　（０１１１４）　　　８﹒５０元　　　跌１﹒５１％
　　慶鈴　（０１１２２）　　　２﹒３５元　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　５３﹒３０元　　　跌０﹒１９％
　　北汽　（０１９５８）　　　５﹒３４元　　　跌２﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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