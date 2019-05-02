《異動股》澳博（００８８０）現飆逾６％，首季多賺超過１６％

《經濟通通訊社２日專訊》澳博控股（００８８０）現飆升升６﹒０２％，報１０﹒０４元

，盤中高見１０﹒２元，創逾十個月高位；成交約５３５萬股，涉資５３０６萬元。

澳博公布首季純利８﹒５億元按年升１６﹒５％。博彩淨收益８４﹒７６億元，升

０﹒８％。經調整ＥＢＩＴＤＡ為１０﹒７５億元，升８﹒９％。ＥＢＩＴＤＡ率１２﹒４％，

升０﹒９個百分點。

期內，博彩毛收益佔澳門娛樂場博彩收益之１４﹒１％，較２０１８年首季跌０﹒６個百分

點。當中，貴賓博彩毛收益跌１９﹒４％，中場博彩毛收益升７﹒９％。

不過，澳門４月博彩收入創近３年最大跌幅，按年跌８﹒３％至２３５﹒８８億澳門元，令

首４個月累計跌幅擴大至２﹒４％，年內收益約９９７﹒３９億元澳門元。

摩根大通就認為，澳門博彩毛收入在第二季度和下半年可能同比下降低個位百分數，因為貴

賓業務的需求尚未復甦。預計博彩毛收入可能在５月、６月反彈，部分得益於去年較低的比較基

數，但不會將此視為「復甦」，而鑒於更嚴格的資本控制、區域競爭加劇、貴賓禁煙令等原因，

貴賓業務的需求尚未復甦。

雖然澳門博彩收入符合市場預期，但濠賭股普遍向下，美高梅（０２２８２）跌

１﹒６１％，報１５﹒９元。新濠國際（００２００）走低１﹒２５％，報１９元。永利澳門（

０１１２８）軟０﹒６７％，報２２﹒３５元。金沙中國（０１９２８）微跌０﹒３５％，報４

２﹒９５元。

恆生指數現報２９７４８，升４９點或０﹒１７％，主板成交４３﹒９４億元。國企指數報

１１５４２，無升跌。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美高梅 （０２２８２） １５﹒９０元 跌１﹒６１％

新濠國際（００２００） １９﹒００元 跌１﹒２５％

永利澳門（０１１２８） ２２﹒３５元 跌０﹒６７％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒９５元 跌０﹒３５％

銀河娛樂（０００２７） ５９﹒００元 升０﹒６０％

澳博控股（００８８０） １０﹒０４元 升６﹒０２％

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（ａｌ）

