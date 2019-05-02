《異動股》金誠（０１４６２）復牌即急瀉兩成，未能與主席聯絡

《經濟通通訊社２日專訊》金誠控股（０１４６２）今早復牌，股價急插並暫為跌幅最大個

股。現報０﹒１２５元，跌２０﹒３８％，盤中低報０﹒１２１元，暫成交達１２５４萬股，涉

資１６４萬元。

金誠控股最新公布，經查詢後，除未能與控股股東、執行董事兼主席韋杰及執行董事徐黎雲

取得聯絡外，公司未知悉任何須公布，以避免證券出現虛假市場的資料，或需按規定披露的任何

內幕消息。

公司周二（４月３０日）收市後公布，控股股東ＧＦＨＫ（由主席韋杰控制）於２０１６年

１１月２１日簽署一份貸款協定，將公司２﹒２億股股份抵押，佔公司已發行股本的

５４﹒５％。

公司當日公布，收到來自借款人之通知，ＧＦＨＫ已違約，借款人可行使其基於貸款協定之

權利、彌償權、權力或自由裁量收回貸款及累計之利息、執行基於股票抵押所設定之擔保權利之

全部或部分，以及委任接管人。

該股於周二急瀉６６﹒６％後停牌，停牌前報０﹒１５７元。

現時，恆生指數報２９７７３，升７４點或升０﹒２５％，主板成交５１﹒５４億元。國企

指數報１１５４７，升０﹒０４％或升４點。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金誠控股 （０１４６２） ０﹒１２５元 跌２０﹒３８％

環球通証 （０８１９２） ０﹒０５５元 跌１５﹒３８％

華人飲食 （０８２７２） ０﹒０１３元 跌 ７﹒１４％

富銀融資 （０８４５２） １﹒１００元 跌 ６﹒１４％

亨泰 （００１９７） ０﹒２４０元 跌 ５﹒８８％



中國置業投資（００７３６） ０﹒０３２元 跌 ５﹒８８％

國電科環 （０１２９６） ０﹒３４０元 跌 ５﹒５６％

中國秦發 （００８６６） ０﹒３３５元 跌 ４﹒２９％

正業國際 （０３３６３） １﹒３４０元 跌 ４﹒２９％

麥迪森控股 （０８０５７） ０﹒６８０元 跌 ４﹒２３％

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（ｓｃ）

