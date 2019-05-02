  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2019 09:39

《異動股》瑞聲（０２０１８）連跌兩日後反彈近２％，暫領漲藍籌

　　《經濟通通訊社２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升１﹒６８％，報５１﹒５５元；
成交約８０萬股，涉資４０８０萬元。
　　近日手機設備股被沽售，今日終見反彈，其中瑞聲科技連跌兩日後回升，現漲近２％並為最
佳藍籌。據港交所權益披露顯示，瑞聲於４月２９日獲新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）場內增持
６４﹒２萬股，每股均價約５２﹒６８８２港元，總價約３３８２﹒５８萬元。
　　增持完成後，ＧＩＣ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ持有權益股份達６０８５﹒６５萬
股，佔已發行有投票權股份的５﹒０２％。
　　　　另外，蘋果公司第二季每股盈利倒退１６％至１１５﹒６億美元，每股盈利為２﹒４６
美元，高於市場預期的２﹒３６美元。受消息刺激，隔夜蘋果股價上漲４﹒９％，報２１０﹒５
２美元，帶動本港相關股份。
　　現時，恆生指數報２９７６９，升７０點或升０﹒２４％，主板成交６５﹒０９億元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５１﹒５５元　　　升１﹒６８％
　　比亞迪電子（００２８５）　１４﹒３６元　　　升２﹒４３％
　　通達集團（００６９８）　　　０﹒８６元　　　升１﹒１８％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１﹒８０元　　　升１﹒６９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　８﹒１５元　　　升０﹒７４％
　　富智康集團（０２０３８）　　１﹒２０元　　　升２﹒５６％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９６﹒３５元　　　升０﹒７３％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　４﹒０７元　　　跌０﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
生財有道30/04/2019
【月結－高位拉鋸】港股4月升647點連漲四個月 5月走勢看淡
生財有道30/04/2019
勤有功戲有益 網龍聚焦「遊戲+教育」
生財有道30/04/2019
豬價升溫可期 中糧肉食甘脆肥濃
剖析天下30/04/2019
伊朗禁油令惹禍，油價飆升致通脹重臨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金