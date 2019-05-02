《異動股》瑞聲（０２０１８）連跌兩日後反彈近２％，暫領漲藍籌

《經濟通通訊社２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升１﹒６８％，報５１﹒５５元；

成交約８０萬股，涉資４０８０萬元。

近日手機設備股被沽售，今日終見反彈，其中瑞聲科技連跌兩日後回升，現漲近２％並為最

佳藍籌。據港交所權益披露顯示，瑞聲於４月２９日獲新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）場內增持

６４﹒２萬股，每股均價約５２﹒６８８２港元，總價約３３８２﹒５８萬元。

增持完成後，ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有權益股份達６０８５﹒６５萬

股，佔已發行有投票權股份的５﹒０２％。

另外，蘋果公司第二季每股盈利倒退１６％至１１５﹒６億美元，每股盈利為２﹒４６

美元，高於市場預期的２﹒３６美元。受消息刺激，隔夜蘋果股價上漲４﹒９％，報２１０﹒５

２美元，帶動本港相關股份。

現時，恆生指數報２９７６９，升７０點或升０﹒２４％，主板成交６５﹒０９億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒５５元 升１﹒６８％

比亞迪電子（００２８５） １４﹒３６元 升２﹒４３％

通達集團（００６９８） ０﹒８６元 升１﹒１８％

高偉電子（０１４１５） １﹒８０元 升１﹒６９％

丘鈦科技（０１４７８） ８﹒１５元 升０﹒７４％

富智康集團（０２０３８） １﹒２０元 升２﹒５６％

舜宇光學（０２３８２） ９６﹒３５元 升０﹒７３％

鴻騰精密（０６０８８） ４﹒０７元 跌０﹒４９％

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（ｕｌ）

