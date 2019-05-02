《午市前瞻》中美貿易會談持續向好，料港股月內可上試３０５００

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局宣布維持息口不變，惟主席鮑威爾表示在通脹低企下，暫

時看不出加息或減息的可能性，美股隔晚（１日）回吐，道指收低１６３點至２６４２９點，標

指收跌２２點至２９２３點，納指軟４５點至８０４９點。

港股在美股偏軟及今日Ａ股休市下，表現反覆向上。恆指今早開報２９６４３點跌５６點，

惟已是半日最低位，其後南韓公布４月製造業ＰＭＩ重現擴張，提振市場對亞洲區內經濟的信心

，加上重磅股友邦（０１２９９）及港交所（００３８８）發力，中美之間亦再就貿易戰傳出好

消息，令港股及後由跌轉升，最高見２９８９８點漲１９８點，最終港股半日收報２９８８７點

，揚１８８點或０﹒６３％，收復十天（約２９８６２）及廿天線（約２９８８２），半日成交

達３８６﹒１２億。國企指數收報１１５４３，１點。

Ａ股市場因假期休假，於下周一（６日）才復市。

重磅股方面，中國銀保監公布１２項對外開放新措施，帶動友邦股價創新高，高見８２﹒９

元，半日揚３﹒３１％，報８２﹒６。騰訊（００７００）微漲０﹒４１％，報３８９﹒６元。

匯控（００００５）明日（３日）公布季績，半日升０﹒５２％，報６８﹒０５元。港交所走高

１﹒９１％，報２７７﹒２。中移動（００９４１）獨跌１％，報７４元。



＊蘋果季績帶動手機設備股上漲，瑞聲升近３％＊



美國蘋果公司隔晚公布季績勝市場預期，帶動本港上市的四家直接供應商股價普遍上漲。其

中瑞聲（０２０１８）升２﹒７６％，報５２﹒１元；高偉電子（０１４１５）走高５﹒６５％

，報１﹒８７元；鴻騰精密（０６０８８）漲０﹒９８％，報４﹒１３元；惟通達集團

（００６９８）無升跌，報０﹒８５元。其他手機設備股方面，比亞迪電子（００２８５）再升

４﹒５６％，報１４﹒６６元；舜宇光學（０２３８２）微升０﹒８４％，報９６﹒４５元；

手機股方面，小米（０１８１０）首季手機出貨量跌一成，致股價半日跌３﹒４９％，報

１１﹒６元；中興（００７６３）升１﹒４１％，報２５﹒２５元；聯想集團（００９９２）則

跌０﹒６９％，報７﹒２２元。

兩隻醫藥股再有沽壓，石藥（０１０９３）跌１﹒１９％，報１４﹒９４元；中生製藥

（０１１７７）軼１﹒７２％，報７﹒４１。



＊澳門賭收差，惟澳博季績佳半日股價飆近一成＊



濠賭股個別發展，澳門公布上月賭收為２３５﹒８８澳門元，按年跌８﹒３％為三年來最差

。惟受惠澳博（００８８０）受惠首季業績造好，純利升１６﹒５％而急漲，半日飆

９﹒６１％，報１０﹒３８元；銀娛（０００２７）升１﹒１９％，報５９﹒３５元；金沙中國

（０１９２８）升１﹒６２％，報４３﹒８元；永利澳門（０１１２８）微升０﹒２２％，報

２２﹒５５元；新濠國際（００２００）則跌１﹒６６％，報１８﹒９２元；美高梅

（０２２８２）軟１﹒８６％，報１５﹒８６。

多隻汽車股遭大摩下調目標價，其中廣汽（０２２３８）評級由「增持」降至與「大市同步

」，目標價降至９元；東風（００４８９）評級亦由「增持」降至與「大市同步」，目標價降至

８元。廣汽半日股價跌４﹒１５％，報８﹒０８；東風走低３﹒５５％，報７﹒３４元，兩者亦

包辦表現最差國指股首兩位。另外，華晨中國（０１１１４）跌３﹒３６％，報８﹒３４元；北

汽（０１９５８）跌３﹒６４％，報５﹒３元；長汽（０２３３３）跌３﹒４５％，報６﹒１５

元；吉利（００１７５）軟１﹒９１％，報１５﹒４４元；比亞迪（０１２１１）升

０﹒４７％，報５３﹒６５元。



＊豬肉價提前進上行周期，板塊普漲惟萬洲回吐＊



伊朗石油制裁豁免今日到期，加上美國原油庫存錄得近兩年最大單周升幅，國際油價下跌致

「三桶油」走低，其中中海油（００８８３）跌１﹒９７％，報１３﹒９元；中石化

（００３８６）及中石油（００８５７）各軟１％，分別報５﹒９７元及４﹒９３元

內需股兩邊走，恆安國際（０１０４４）為半日表現最差藍籌，半日急跌２﹒８２％，報

６７﹒２元。而食品股方面，蒙牛乳業（０２３１９）升３﹒４５％，報３０元，為半日表現最

佳藍籌股；青啤（００１６８）連日強勢並獲大和上調目標價至５２﹒６元，半日揚升

５﹒４％，報５２﹒７元；統一企業（００２２０）升１﹒８１％，報７﹒３１元；Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）跌２﹒６％，報４６﹒８５元；康師傅（００３２２）升２﹒７９％，報

１３﹒２６元。

農業農村部指豬肉提前進入上行周期，惟萬洲（００２８８）回吐１﹒９４％，報９﹒１２

元；雨潤食品（０１０６８）則升７﹒５２％，報１﹒４３元；中糧肉食（０１６１０）升

２﹒８％，報３﹒３元。



＊李偉傑﹕澳博可睇高一線，待１０元以下買入＊



滬深兩市因五一勞動節假期休市，不過港股今早沒有跟隨美股在聯儲局議息後的跌勢，相反

回升近二百點，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股午前出現回升主要因為平

保（０２３１８）、友邦等保險股的支持，不過暫時都留在上落區間內。他續稱，雖然聯儲局主

席鮑威爾暗示不減息，但相信下周亞洲股市復市之後，成交量會回復正常水平。他又指，上年５

月港股表現不太理想，不過今年中美貿易會談目前持續向好，相信港股依然有機會上試

３０５００點，支持位約於上月的上升裂口底部，即約２９１００點。

澳門４月博彩收入創近３年最大跌幅，按年跌８﹒３％至２３５﹒８８億澳門元，不過澳博

就因為首季純利８﹒５億元按年升１６﹒５％今飆升，李偉傑直言，澳博其實值得睇高一線，雖

然由１００％市佔率到開放賭權，對公司的影響比較大，市場又一直比較關注兩大濠賭藍籌，但

毫無疑問澳博第一季成績的確不錯，加上市場對新項目「上葡京」都有信心，故可以在該股至少

回落至１０元以下時買入。在板塊層面，澳門近年的基建亦有改善，有助帶動人流，對濠賭股整

體有利。（ａｌ、ｓｃ）

