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即市新聞

02/05/2019 15:05

《美元走勢－羅明立》鮑威爾未因侵侵轉「鴿」，關注英國央行議息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒６６　　　１１１﹒３２　　　１１１﹒４１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２０９　　　１﹒１１９３　　　１﹒１１９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０６０　　　１﹒３０３７　　　１﹒３０４８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１８４　　　１﹒０１６６　　　１﹒０１７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５６　　　７﹒８４３２　　　７﹒８４３４

　　《美元走勢》周二（３０日）美國公布３月工業產出及製造業產出都弱於預期，特朗普再次
批評聯儲局的貨幣政策，指應再啟量化寬鬆政策並減息，在缺乏消息炒作的情況下，加上歐元區
首季經濟增長按季上升０﹒４％，好於預期，美元回落至９８以下並持續調整。
　　五一勞動節假期匯市交投平淡，聯儲局議息後維持利率不變，主席鮑威爾指未來加息及減息
的機會都均等，但就對經濟前景看法較之前樂觀，並認為近期通脹放緩應是暫時性，短期將繼續
維持利率不變。
　　市場認為，主席未有因特朗普近期的言論而轉「鴿」，刺激連日下跌的美元回升，但匯市仍
然缺乏清晰方向。有消息指，英國執政保守黨及工黨有機會就尋求「脫歐」達成共識方案，首相
文翠珊可能作出讓步，英鎊升至５０天線的１﹒３１後掉頭回落。英國央行即將議息，若行長再
次強調市場低估加息的預期，鎊匯短期可能略為回穩，關注１﹒３１的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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