《美元走勢－羅明立》鮑威爾未因侵侵轉「鴿」，關注英國央行議息

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒６６ １１１﹒３２ １１１﹒４１

歐元╱美元 １﹒１２０９ １﹒１１９３ １﹒１１９９

英鎊╱美元 １﹒３０６０ １﹒３０３７ １﹒３０４８

美元╱瑞郎 １﹒０１８４ １﹒０１６６ １﹒０１７３

美元╱港元 ７﹒８４５６ ７﹒８４３２ ７﹒８４３４



《美元走勢》周二（３０日）美國公布３月工業產出及製造業產出都弱於預期，特朗普再次

批評聯儲局的貨幣政策，指應再啟量化寬鬆政策並減息，在缺乏消息炒作的情況下，加上歐元區

首季經濟增長按季上升０﹒４％，好於預期，美元回落至９８以下並持續調整。

五一勞動節假期匯市交投平淡，聯儲局議息後維持利率不變，主席鮑威爾指未來加息及減息

的機會都均等，但就對經濟前景看法較之前樂觀，並認為近期通脹放緩應是暫時性，短期將繼續

維持利率不變。

市場認為，主席未有因特朗普近期的言論而轉「鴿」，刺激連日下跌的美元回升，但匯市仍

然缺乏清晰方向。有消息指，英國執政保守黨及工黨有機會就尋求「脫歐」達成共識方案，首相

文翠珊可能作出讓步，英鎊升至５０天線的１﹒３１後掉頭回落。英國央行即將議息，若行長再

次強調市場低估加息的預期，鎊匯短期可能略為回穩，關注１﹒３１的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒８０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２５０ １﹒１０５０ １﹒１３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

