【港元利率】匯豐４厘高息延至月中，信銀３個月３﹒８厘月底截止

３行延長港元定存高息優惠，匯豐把７天短存享４厘，截止期延至５月１１日。至於３個月

年息稱霸的信銀國際，更把３﹒８厘延至５月底，花旗同存期１﹒９厘則稍延至本周六（４日

）。

建行亞洲、集友及大眾財務略加息，集友把一年存息略升０﹒０１厘至２﹒２７厘，續問鼎

長息之首。大眾財務則上調半年息四分一厘，新息率報２﹒２５厘，晉級為６個月期的榜首。

《香港經濟日報》

