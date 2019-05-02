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02/05/2019 08:21

【港元利率】匯豐４厘高息延至月中，信銀３個月３﹒８厘月底截止

　　３行延長港元定存高息優惠，匯豐把７天短存享４厘，截止期延至５月１１日。至於３個月
年息稱霸的信銀國際，更把３﹒８厘延至５月底，花旗同存期１﹒９厘則稍延至本周六（４日
）。
　　建行亞洲、集友及大眾財務略加息，集友把一年存息略升０﹒０１厘至２﹒２７厘，續問鼎
長息之首。大眾財務則上調半年息四分一厘，新息率報２﹒２５厘，晉級為６個月期的榜首。
《香港經濟日報》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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