澳門４月博彩收入創近３年最大跌幅，但符合市場預期。
澳門上月賭收按年跌８﹒３％至２３５﹒８８億澳門元，令首４個月累計跌幅擴大至
２﹒４％，年內收益約９９７﹒３９億元澳門元。《香港經濟日報》
02/05/2019 08:27
澳門上月賭收２３５﹒８８億澳門元，按年跌８﹒３％３年最差
澳門４月博彩收入創近３年最大跌幅，但符合市場預期。
澳門上月賭收按年跌８﹒３％至２３５﹒８８億澳門元，令首４個月累計跌幅擴大至
２﹒４％，年內收益約９９７﹒３９億元澳門元。《香港經濟日報》
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