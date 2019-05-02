強積金（ＭＰＦ）僱員可扣稅自願性供款（簡稱ＴＶＣ）正式推出一個月，市場反應正面。
積金局表示，市場對ＴＶＣ的反應踴躍，主要查詢扣稅安排及開戶等詳情。宏利、友邦、中
銀保誠、ＢＣＴ銀聯、恆生（０００１１）及東亞（０００２３）齊指反應正面。
匯豐香港退休金主管葉士奇表示，至今所收到ＴＶＣ申請戶口超預期。匯恆及友邦補充，由
提交所需文件計算，最快兩個工作天完成。
宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發更指，已有成員成功開戶，並進行供款，藉此
作退休儲蓄及善用平均成本法，冀分散風險。《香港經濟日報》
02/05/2019 08:23
【強積金】自願供款扣稅推出滿月，匯豐：申請超預期
強積金（ＭＰＦ）僱員可扣稅自願性供款（簡稱ＴＶＣ）正式推出一個月，市場反應正面。
積金局表示，市場對ＴＶＣ的反應踴躍，主要查詢扣稅安排及開戶等詳情。宏利、友邦、中
銀保誠、ＢＣＴ銀聯、恆生（０００１１）及東亞（０００２３）齊指反應正面。
匯豐香港退休金主管葉士奇表示，至今所收到ＴＶＣ申請戶口超預期。匯恆及友邦補充，由
提交所需文件計算，最快兩個工作天完成。
宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發更指，已有成員成功開戶，並進行供款，藉此
作退休儲蓄及善用平均成本法，冀分散風險。《香港經濟日報》
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