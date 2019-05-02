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02/05/2019 12:27

合和（０００５４）私有化計劃已於今日生效，明日撤上市地位

　　《經濟通通訊社２日專訊》合和（０００５４）公布，私有化計劃於今年４月３０日獲高等
法院認許，減少該計劃所涉及的股本亦於同日獲高等法院確認。該計劃資料之會議記錄（經高等
法院批准）及申報表已於今日獲公司註冊處處長登記。
　　計劃文件內所載私有化計劃之所有條件均已達成，該計劃已於今日生效。支付該計劃項下的
註銷價格支票將盡快於５月１４日或之前寄發予股東。
　　該公司股份將於明日（３日）撤上市地位，上午９時正起生效。（ｈｌ）

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