《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局維持利率不變，匯豐銀行亦宣布，最優惠利率維持
５﹒１２５厘不變。該行對上一次調整最優惠利率為去年９月２８日，當時加息１２﹒５點子。
（ｂｉ）
02/05/2019 13:13
【按兵不動】匯豐銀行維持最優惠利率不變
《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局維持利率不變，匯豐銀行亦宣布，最優惠利率維持
５﹒１２５厘不變。該行對上一次調整最優惠利率為去年９月２８日，當時加息１２﹒５點子。
（ｂｉ）
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