《匯思－李達志》香港未擬取消ＨＩＢＯＲ，重視利率基準改革工作



《匯思》提到香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ），相信大家不會感到陌生，特別是置業人士

。按揭貸款中的「Ｈ按」，當中的Ｈ就是１個月ＨＩＢＯＲ。２０１９年３月份新批按揭貸款中

，Ｈ按佔比高達八成六。ＨＩＢＯＲ不但常用於按揭貸款，更見諸於企業的銀團貸款。據金管局

統計，截至去年底，ＨＩＢＯＲ計價的銀行資產約值３﹒４萬億港元。此外，很多金融機構和機

構投資者交易的衍生工具合約，亦以ＨＩＢＯＲ為基準，雖然沒有準確金額統計，但規模也相當

可觀。



＊金融穩定理事會倡利率基準改革，加強可靠性和穩健性＊



ＨＩＢＯＲ沿用多年相安無事，也一直得到市場人士的廣泛認同，可是２０１２年倫敦銀行

同業拆息（ＬＩＢＯＲ）出現多宗操縱事件，加上同業拆借市場成交萎縮，二十國集團轄下的金

融穩定理事會（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ Ｂｏａｒｄ）因而成立了督導小組

，與各地監管機構和國際標準制定機構合作，作出連串利率基準改革建議，藉以加強利率基準的

可靠性和穩健性。香港作為國際金融中心，又是金融穩定理事會成員，有責任遵從這些改革建議

，包括為ＨＩＢＯＲ尋找一個「備用參考利率」。

所謂「備用參考利率」，顧名思義就是一旦現行的同業市場拆息基準不再被市場信賴，投資

者可以使用備用參考利率作？一個替代基準。據金融穩定理事會的建議，同業市場拆息的替代參

考利率應該要採用接近零風險的隔夜拆息。隔夜拆息的價格皆是來自實際交易，不像同業市場拆

息定價機制，容許參與銀行在缺乏實際成交數據時透過專業判斷報價。



＊財資公會倡採用ＨＯＮＩＡ為ＨＩＢＯＲ的備用參考利率＊



香港財資市場公會較早前便建議採用港元隔夜平均指數（ＨＯＮＩＡ）為ＨＩＢＯＲ的備用

參考利率。ＨＯＮＩＡ是一個完全根據交易數據計算出來的銀行同業隔夜拆借利率，符合金融穩

定理事會的建議。財資市場公會現正就優化ＨＯＮＩＡ的一些技術性建議向業界進行諮詢。但由

於ＨＯＮＩＡ的計算基礎和ＨＩＢＯＲ略有不同，亦只有隔夜利率指標，缺乏像ＨＩＢＯＲ有１

個月、３個月等較長期基準，所以轉用ＨＯＮＩＡ前還需要克服一些技術困難。

國際上部分貨幣區都推出了自己版本的替代參考利率，並按自身環境而作出不同程度的調節

。英國金融行為監管局（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｎｄｕｃｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）已多次

向業界表示將於２０２１年底後不再要求銀行為ＬＩＢＯＲ報價，意味屆時ＬＩＢＯＲ有可能會

終止。美國聯邦儲備局為此正鼓勵業界在２０２１年底前，以ＳＯＦＲ（Ｓｅｃｕｒｅｄ Ｏｖ

ｅｒｎｉｇｈｔ Ｆｉｎａｎｃｉｎｇ Ｒａｔｅ）全面取代美元ＬＩＢＯＲ。

另一邊廂，日本有關當局則傾向採用「雙軌制」，跟隨國際潮流引入備用利率基準ＴＯＮＡ

（Ｔｏｋｙｏ Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ Ａｖｅｒａｇｅ）的同時，繼續維持東京銀行同業拆息

（ＴＩＢＯＲ）的運作。事實上，金融穩定理事會也同意，只要同業市場拆息獲得當地市場和監

管機構認為可靠，仍然可以繼續使用。



＊香港現時沒有計劃取消ＨＩＢＯＲ＊



雖然全球利率基準改革牽涉到ＨＩＢＯＲ，但市民毋須對此過度擔心。香港現時沒有計劃取

消ＨＩＢＯＲ，換言之，ＨＯＮＩＡ將會與ＨＩＢＯＲ同時在市場出現。現時使用ＨＩＢＯＲ計

價的貸款，亦不會受影響。但假如市場上逐漸出現更多以ＨＯＮＩＡ定價的產品，將有助減少一

旦ＨＩＢＯＲ因？市場環境改變而消失所引起的影響。

另一方面，即使ＨＩＢＯＲ維持不變，香港也要為ＬＩＢＯＲ一旦淡出而做好準備。香港是

國際金融中心和亞洲區內的銀行樞紐，ＬＩＢＯＲ廣泛用作金融產品的條款中，香港銀行去年底

持有ＬＩＢＯＲ計價資產達３﹒８萬億港元。金管局三月初已去信香港的銀行，提醒它們必須做

好充足的準備工作，包括量化和監察受影響的財務合約、識別和評估主要風險、制定應對計劃，

以及密切留意香港和國際利率基準改革的最新發展，務求在備用參考利率一旦取代同業市場拆息

時，銀行能夠順利過渡。

利率基準改革是一個非常複雜但重要的課題，所有金融機構必須重視和著力於相關的準備工

作。金管局會與業界繼續保持緊密溝通，致力令有關工作得以順利和適時推展。





香港金融管理局

副總裁

李達志



２０１９年５月２日

