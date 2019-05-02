【本港經濟】陳茂波：會強化香港作為人民幣樞紐地位

《經濟通通訊社２日專訊》財政司司長陳茂波出席一個大灣區論壇活動時表示，香港受惠於

「自由開放」及「一國兩際」，在全球整體競爭力名列前茅，更在去年新股上市（ＩＰＯ）的集

資金額中超過２８００億元，成為全球第一。

他指，香港是人民幣交易的樞紐，又認為香港有助內地市場進一步開放。他又提到，大灣區

的人口眾多，相信大灣區的發展能為香港的行業，特別金融科技上，注入新動力。

他補充，特區政府會繼續與澳門及廣東省政府等相關部門溝通，並會強化香港作為人民幣樞

紐的地位。（ｊｏ）

