《神州民企》平安好醫生：已就惡意詆毀不實文章向公安報案

《經濟通通訊社２日專訊》平安好醫生（０１８３３）宣布，得悉在某二級市場投資者群出

現匿名惡意詆毀公司的不實文章，對公司品牌聲譽造成極大負面影響，公司已向公安機關報案，

案件正立案偵查。

公司指，對今次事件，會堅決通過法律手段，追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權益。

此前網上流傳一份匿名的沽空報告，指平安好醫生通過數據造假誤導投資者，建議「沽售」

，認為股價只值１０﹒７５元，即較４月３０日收市價３８﹒４元有７２％潛在跌幅。

平安好醫生股價最新報３７﹒７元，仍跌１﹒８％。（ｃｌ）

