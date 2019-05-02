《經濟通通訊社２日專訊》平安好醫生（０１８３３）宣布，得悉在某二級市場投資者群出
現匿名惡意詆毀公司的不實文章，對公司品牌聲譽造成極大負面影響，公司已向公安機關報案，
案件正立案偵查。
公司指，對今次事件，會堅決通過法律手段，追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權益。
此前網上流傳一份匿名的沽空報告，指平安好醫生通過數據造假誤導投資者，建議「沽售」
，認為股價只值１０﹒７５元，即較４月３０日收市價３８﹒４元有７２％潛在跌幅。
平安好醫生股價最新報３７﹒７元，仍跌１﹒８％。（ｃｌ）
02/05/2019 09:37
《神州民企》平安好醫生：已就惡意詆毀不實文章向公安報案
《經濟通通訊社２日專訊》平安好醫生（０１８３３）宣布，得悉在某二級市場投資者群出
現匿名惡意詆毀公司的不實文章，對公司品牌聲譽造成極大負面影響，公司已向公安機關報案，
案件正立案偵查。
公司指，對今次事件，會堅決通過法律手段，追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權益。
此前網上流傳一份匿名的沽空報告，指平安好醫生通過數據造假誤導投資者，建議「沽售」
，認為股價只值１０﹒７５元，即較４月３０日收市價３８﹒４元有７２％潛在跌幅。
平安好醫生股價最新報３７﹒７元，仍跌１﹒８％。（ｃｌ）
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