【港元利率】美國減息預期降溫，兩個月以下港元拆息全線走低

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局決定維持利率不變，金管局發言人認為，美國的貨幣

政策存在變數，預計港元拆息將繼續受美元息率以及市場對港元資金的供求變化等因素影響。兩

個月期以下的港元拆息今日全線走低，其中，隔夜息回落近６４個基點至１﹒７２４２９厘。

作為樓按基準的一個月拆息亦連跌兩日，今日報２﹒０６６７９厘，與美元息差擴闊至４１

個基點，但三個月拆息連漲七天，報２﹒０９７９６厘，續創１月３日以來新高，與美元息差再

收窄２個基點，至４８個基點。六個月拆息和十二個月拆息則維持於２﹒１１８２１厘和

２﹒３２２５０厘不變。

美國聯儲局主席鮑威爾在公布議息聲明後表示，今年美國前景很好，目前政策適合，看不出

有加息或減息的充分理據，其言論淡化了市場對美國減息之預期，利好美元匯價。港元匯價今早

在７﹒８４４６－７﹒８４５９之間上落，最新報７﹒８４５３，與前收市７﹒８４５４相若。

華僑永亨銀行經濟學家李若凡估計，在第二季餘下時間內，本港借貸成本將持續高企，為港

元提供支撐。她指出，由於銀行總結餘已降至某些銀行感到不舒服的水平，因此銀行試圖囤積現

金，放貸意願降低，令一個月期銀行同業拆息攀升至２﹒１１厘。她認為銀行從５月到７月支付

股息，以及上半年結束時為滿足監管要求而持有現金的需求，均可能會對借貸成本產生進一步的

上行壓力。（ｃｌ）

