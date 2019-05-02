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02/05/2019 16:14

【按兵不動】中銀香港維持最優惠利率於５﹒１２５厘不變

　　《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布該行之港元最優惠利率及活期儲蓄
存款利率維持不變，分別為５﹒１２５厘及０﹒１２５厘。
　　至於該行的港元活期儲蓄存款，若每日戶口存款結餘在３０００元及以上，年利率為
０﹒１２５厘，而結餘低於３０００元，則為零息。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在１００萬元
或以上，將可享受額外年利率０﹒０１％。
　　美國聯儲局維持利率不變，匯豐銀行此前已宣布，該行之最優惠利率維持於５﹒１２５厘不
變。匯豐對上一次調整最優惠利率為去年９月２８日，當時加息１２﹒５點子。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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