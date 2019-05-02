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即市新聞

02/05/2019 16:39

【本港經濟】統計處預估首季經濟按年增速放緩至０﹒５％，遜預期

　　《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處今日發布今年第一季的本地生產總值預先估計數字，
首季本地生產總值較去年同期實質上升０﹒５％，較去年第四季的升幅１﹒２％和市場預估升１
﹒９％為低，增幅放緩是由於內部和對外需求增長均有所減慢。
　　經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第一季按實質上升１﹒２％，勝比
預估的增長０﹒７％。
　　統計處指，由本統計季度開始，該處把首次公布按季本地生產總值的時間由統計期後約
１﹒５個月提前至約一個月。首次公布的本地生產總值稱為預先估計數字，只包括整體本地生產
總值及其主要開支組成部分的實質增長，以便能盡早就香港最新的經濟表現及其增長來源作出評
估。至於首季的本地生產總值的其他細分部分，會一如以往於約兩星期後公布，即今年５月１７
日。

＊首季私人消費開支微升０﹒１％＊

　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第一季按年實質輕微上升
０﹒１％，較去年第四季２﹒７％的升幅有所減慢。政府消費開支繼去年第四季上升４﹒９％後
，在今年首季與上年同期比較實質上升４﹒５％。本地固定資本形成總額，在今年第一季持續下
跌，按年比較實質下跌７％，而２０１８年第四季則下跌５﹒８％。
　　同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得４﹒２％的實質跌幅，
而去年第四季則大致維持不變。貨品進口在第一季實質下跌４﹒６％，而去年第四季的跌幅為０
﹒５％。服務輸出在第一季與上年同期比較實質上升１﹒４％，較去年第四季３﹒３％的升幅為
慢。服務輸入在第一季實質下跌１％，而去年第四季則上升２﹒１％。

＊增長放緩受外圍及高基數影響＊

　　政府發言人表示，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值受環球經濟表現較為疲弱及
各種外圍不利因素所拖累，按年實質增長減慢至０﹒５％。第一季按年增長輕微，亦反映去年同
季的比較基數較高，當時經濟強勁增長４﹒６％。
　　第一季整體貨物出口表現進一步減弱，情況與許多其他亞洲經濟體相似。服務輸出增長亦見
減慢，但訪港旅遊業持續擴張繼續帶來支持。本地方面，私人消費開支與去年同季的高基數相比
輕微上升。整體投資開支在營商氣氛自去年後期轉趨審慎的影響下收縮。（ｃｌ）

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