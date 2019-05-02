《再戰明天》儲局副主席克拉里達演講，美公布非農就業人口變動

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），聯儲局副主席克拉里達發表演講，美國公布４月

非農就業人口變動。



＊美聯儲副主席克拉里達發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞

參加一場座談會。１０：１５ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯在全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）國

際座談會，就經濟現狀和貨幣政策發表演講。

１１：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達獲邀在胡佛研究所主辦的一場會議發表演講。

明早６：００ａｍ，奧地利央行與歐洲貨幣與金融論壇ＳＵＥＲＦ就歐洲經濟及貨幣聯盟為

主題舉辦會議（至５月３日）。出席嘉賓有：歐洲央行管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特

尼、前歐洲央行總裁特里謝、歐洲央行執委普雷特。



＊本港公布３月零售銷售＊



明日，日本股市假期休市

在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布３月零售銷售，年率料由下滑１０﹒１升上３％

。５：００ｐｍ，歐元區公布４月核心消費者物價指數，年率料由０﹒８％升上１％；消費者物

價指數年率料由１﹒４％升上１﹒６％。歐元區３月生產者物價指數月率料維持於０﹒１％；年

率料維持於３％。



＊美國公布４月非農就業人口變動＊



明晚８：３０ｐｍ，美國公布４月非農就業人口變動，料由１９﹒６萬降至１９萬；製造業

就業人口變動料由下滑０﹒６萬升上１萬。美國４月失業率料維持於３﹒８％；就業參與率料維

持於６３％；平均時薪月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料由３﹒２升上３﹒３％。美國３

月批發庫存月率料維持於０﹒２％；零售庫存月率料由０﹒３％下滑至０﹒１％。

９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購經理人指數，料由５５﹒３降至５２﹒９。

１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５６﹒１升上５７。



＊東亞開股東會＊



在本港，明日，東亞銀行（０００２３）、華寶國際（００３３６）、海港企業

（０００５１）開股東會。

派業績的公司有：亞勢備份（０８２９０）和譽滿國際控股（０８２１２）。（ｈｏ）

