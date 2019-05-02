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即市新聞

02/05/2019 18:48

《再戰明天》儲局副主席克拉里達演講，美公布非農就業人口變動

　　《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），聯儲局副主席克拉里達發表演講，美國公布４月
非農就業人口變動。

＊美聯儲副主席克拉里達發表演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞
參加一場座談會。１０：１５ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯在全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）國
際座談會，就經濟現狀和貨幣政策發表演講。
　　１１：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達獲邀在胡佛研究所主辦的一場會議發表演講。
　　明早６：００ａｍ，奧地利央行與歐洲貨幣與金融論壇ＳＵＥＲＦ就歐洲經濟及貨幣聯盟為
主題舉辦會議（至５月３日）。出席嘉賓有：歐洲央行管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特
尼、前歐洲央行總裁特里謝、歐洲央行執委普雷特。

＊本港公布３月零售銷售＊

　　明日，日本股市假期休市
　　在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布３月零售銷售，年率料由下滑１０﹒１升上３％
。５：００ｐｍ，歐元區公布４月核心消費者物價指數，年率料由０﹒８％升上１％；消費者物
價指數年率料由１﹒４％升上１﹒６％。歐元區３月生產者物價指數月率料維持於０﹒１％；年
率料維持於３％。

＊美國公布４月非農就業人口變動＊

　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布４月非農就業人口變動，料由１９﹒６萬降至１９萬；製造業
就業人口變動料由下滑０﹒６萬升上１萬。美國４月失業率料維持於３﹒８％；就業參與率料維
持於６３％；平均時薪月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料由３﹒２升上３﹒３％。美國３
月批發庫存月率料維持於０﹒２％；零售庫存月率料由０﹒３％下滑至０﹒１％。
　　９：４５ｐｍ，美國公布４月服務業採購經理人指數，料由５５﹒３降至５２﹒９。　　　
１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５６﹒１升上５７。

＊東亞開股東會＊

　　在本港，明日，東亞銀行（０００２３）、華寶國際（００３３６）、海港企業
（０００５１）開股東會。
　　派業績的公司有：亞勢備份（０８２９０）和譽滿國際控股（０８２１２）。（ｈｏ）

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