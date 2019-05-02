【地皮截標】啟德４Ｃ區２號地明截標，享維港景最高估值１１５億

《經濟通通訊社２日專訊》政府推出的啟德第４Ｃ區２號地盤的住宅地皮將於明日（３日）

截標，地皮坐擁「無遮無擋」的維港景緻，預料有望成為「百億地王」，市場對其估值由１０６

億至１１５﹒４１億元，每呎樓面地價則由１﹒６５萬至１﹒８萬元。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次地皮毗鄰１月批出的４Ｃ區３號地盤，享更佳的「一線

海景」景觀，相信是次地皮的造價料將更為理想，料入標會以大型發展商及財團為主。他估計，

如以每呎樓面地價１﹒８萬元計算，地皮估值約１１５﹒４１億元。林子彬稱，若地皮以每呎樓

面地價１﹒８萬元批出，將會刷出啟德區的新高價。

萊坊執行董事林浩文則認為，地皮在跑道上望「全煙花海景」，出價上會比「內海景」地皮

為高，不過缺點是交通及生活配套不足。他估計，約有７至１０個發展商入標，並獲較多合組財

團入標以分攤發展風險及有利將來賣樓，如同區有項目的發展商可以有協同效應，出價或會較高

。林浩文相信，樓面地價每呎約１﹒６５萬至１﹒７５萬元，地皮總值１０６億至１１２億元，

將來會作豪宅級數發展。

該新九龍內地段第６５５２號九龍啟德第４Ｃ區２號地盤為本財政年度最後一幅住宅用地，

地皮面積約為１０﹒５１１萬平方呎，估計可建樓面約為６４﹒１１６８萬平方呎。毗鄰４Ｃ區

３號地皮於今年初由新地（０００１６）以１１２﹒６億元獨資奪得，每呎成交樓面地價約

１﹒７４萬元。（ｋｙ）

