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02/05/2019 16:22

【股神解密】巴菲特年度股東大會又黎喇！Ｙａｈｏｏ獨家全球直播

　　《股神解密》一年一度的「股神」巴菲特年度股東大會又黎喇！ＹＡＨＯＯ再次提供獨家網
上直播！今年巴郡股東大會將於香港時間５月４日（星期六）晚上９點４５分時於美國內布拉斯
加州奧馬哈市舉行，由ＹＡＨＯＯ提供巴郡股東大會的全球獨家網上直播。屆時「股神」巴菲特
將分享對各國經濟前景的見解，分析行業趨勢、業務資訊及其投資心得。ＹＡＨＯＯ今年更破天
荒推出「股神解密」有獎遊戲，送出一手匯豐股票巨獎，廣大忠實股民絕對不容錯過！
　
＊星級財經專家坐陣中文直播聊天室＊
　
　　ＹＡＨＯＯ今年亦繼續於其平台上全程直播兼提供中文聊天室，讓股民可透過桌面電腦及手
機收看股東會的妙問妙答，拆解「股神」密碼！今年的中文直播聊天室更特地邀請到及耀才證券
研究部總監植耀輝Ｓｔａｎｌｅｙ及深入研究ＥＴＦ並持有特許技術分析師（ＣＭＴ）的財經專
家Ａｎｄｙ　Ｗｏｎｇ黃耀宗一同與網友朝聖股神風采！
　
＊股神今年睇好邊隻股票？接班人又係邊個呢？
　
　　今年巴郡股東大會真係特別值得留意，８８歲嘅巴菲特係二月發表「給股東的信」，揚言巴
郡手頭現金增至１１２０億美元，並會繼續物色大型收購項目，但又認為現時具有長遠前景企業
的收購價太高，預計今年投資股票的金額將比收購業務多。咁到底今年「股神」會有那些大型收
購動作呢？股票方面會唔會買可樂同蘋果呢？今年會唔會係股東大會透露更多接班人安排呢？嘩
，今年嘅巴郡股東大會直播真係一定唔可以錯過！
　
＊緊貼「股神解密」遊戲，有機會嬴一手匯豐股票＊
　
　　由於今年嘅巴郡股東大會雲集股壇眾多焦點話題所在，ＹＡＨＯＯ破天荒推出「股神解密」
有獎遊戲，送出一手匯豐股票巨獎。由５月４日起至５月１５日，網民只需要透過桌面電腦及手
機登入ＹＡＨＯＯ，再ｃｌｉｃｋ入《ＹＡＨＯＯ財經》香港的「股神」巴菲特年度股東大會直
播專頁，回答「股神解密有賞」簡單問題，便有機會嬴得豐富獎品及一手匯豐股票終極巨獎，時
值超過＄２００００港元！
　
　　股東大會過後，ＹＡＨＯＯ將提供為期３０日的官方點播視頻連結，讓廣大股民和股神「信
眾」重溫大會經典環節和對答。請緊貼《ＹＡＨＯＯ財經》香港專頁，萬勿錯過！

　《Ｙａｈｏｏ財經》「股神巴菲特巴郡股東大會２０１９」直播
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　日期：　　　　　　　（香港時間）２０１９年５月４至５日（星期四至五）
　直播時間：　　　　　晚上９時４５分至翌日早上５時
　中文直播聊天室時間：晚上１０時３０分至１時１５分
　　　　　　　　　　　　星級財經專家ＡｎｄｙＷｏｎｇ黃耀宗、植耀煇Ｓｔａｎｌｅｙ
　　　　　　　　　　　　坐陣中文直播聊天室，與網民互動解答問題
　網上直播平台：
　【「股神巴菲特巴郡股東大會２０１９」直播專頁】
　　　ｈｔｔｐｓ：╱╱ｈｋ﹒ｔｖ﹒ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ╱ｂｒｋｌｉｖｅｓｔｒｅａｍ
　【ＹａｈｏｏＴＶ首頁】
　　　ｈｔｔｐｓ：╱ｈｋｔｖ﹒ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ╱
　【Ｙａｈｏｏ網上版首頁】
　　　ｈｔｔｐｓ：╱ｈｋ﹒ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ╱
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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