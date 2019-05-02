【本港樓市】樓花創按揭宗數３３個月新低，經絡料銀行增優惠吸客

《經濟通通訊社２日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，４月份現

樓按揭宗數為６０１６宗，按年增加６％而按年下跌２７％。樓花方面，４月份的按揭宗數為

２８７宗，較上月大減５０％並按年跌６６％，亦是繼２０１６年７月後，即３３個月後的新低

。

以首四個月計算，現樓按揭宗數按年減少１６％至２﹒７萬宗，樓花按揭宗數則按年增加

１２％至３０８１宗。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，自去年第四季起二手樓價下跌，不少具有實力的買家

等候低位入市，刺激現樓的交投增多，近日可見有不少高位、甚至破頂的成交發生。而樓花數月

下跌則主要視乎一手推盤量而有所波動。不過，近日發展商積極推盤，多個大型屋苑以貼近市價

推售，相信未來樓花宗數將會回升。



＊四大銀行市佔率穩佔七成＊



現樓銀行市佔率方面，匯豐銀行已連續２７月問鼎冠軍，市佔率達２６％。中國銀行以市佔

率２３％排名第二，連續三個月保持亞軍寶座。恆生銀行則以市佔率１６％成為第三名，與第二

名的中國銀行距離拉闊。

而樓花排名方面，匯豐銀行實力銳不可擋，以市佔率２７％取得樓花冠軍，中國銀行以

１９％緊隨其後排第二。季軍則由恆生銀行以市佔率達１７％奪得。

總括來說，４月份四大銀行現樓市佔率達７０％，連續４０個月達到六成以上水平，亦是自

去年１１月再次升至七成以上水平，而中小型銀行市佔率則佔３０％。

劉圓圓表示，四大銀行的按揭優惠比其他中小銀行或更見進取，加上大銀行一直較受客戶歡

迎，令市佔率一直高居不下，而加息機會預期大減。她估計銀行將會更加積極提供按揭優惠，未

來仍有機會減低按息或減封頂息率。（ｋｙ）

