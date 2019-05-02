《經濟通通訊社２日專訊》中發展控股（００４７５）發盈警，預期集團截至今年３月底止
年度錄得的虧損較去年擴大，主要由於太陽能業務銷售訂單增加，帶動２０１９年度的收益及毛
利上升、確認約９７０萬元以股權結算的股份付款開支，源自於去年授出及歸屬的購股權、今年
成立新附屬公司有關的營運開支增加，以及年內收購位於中國余姚市的地塊及廠房，導致行政開
支增加。
集團強調，集團財政狀況仍然穩健，並具備充裕現金資源以應付目前及未來營運現金流需求
。（ｓｋ）
02/05/2019 17:35
【企業盈警】中發展控股（４７５）料全年虧損擴大
《經濟通通訊社２日專訊》中發展控股（００４７５）發盈警，預期集團截至今年３月底止
年度錄得的虧損較去年擴大，主要由於太陽能業務銷售訂單增加，帶動２０１９年度的收益及毛
利上升、確認約９７０萬元以股權結算的股份付款開支，源自於去年授出及歸屬的購股權、今年
成立新附屬公司有關的營運開支增加，以及年內收購位於中國余姚市的地塊及廠房，導致行政開
支增加。
集團強調，集團財政狀況仍然穩健，並具備充裕現金資源以應付目前及未來營運現金流需求
。（ｓｋ）
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