【企業盈警】中發展控股（４７５）料全年虧損擴大

《經濟通通訊社２日專訊》中發展控股（００４７５）發盈警，預期集團截至今年３月底止

年度錄得的虧損較去年擴大，主要由於太陽能業務銷售訂單增加，帶動２０１９年度的收益及毛

利上升、確認約９７０萬元以股權結算的股份付款開支，源自於去年授出及歸屬的購股權、今年

成立新附屬公司有關的營運開支增加，以及年內收購位於中國余姚市的地塊及廠房，導致行政開

支增加。

集團強調，集團財政狀況仍然穩健，並具備充裕現金資源以應付目前及未來營運現金流需求

。（ｓｋ）

