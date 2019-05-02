  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2019 17:35

【企業盈警】中發展控股（４７５）料全年虧損擴大

　　《經濟通通訊社２日專訊》中發展控股（００４７５）發盈警，預期集團截至今年３月底止
年度錄得的虧損較去年擴大，主要由於太陽能業務銷售訂單增加，帶動２０１９年度的收益及毛
利上升、確認約９７０萬元以股權結算的股份付款開支，源自於去年授出及歸屬的購股權、今年
成立新附屬公司有關的營運開支增加，以及年內收購位於中國余姚市的地塊及廠房，導致行政開
支增加。
　　集團強調，集團財政狀況仍然穩健，並具備充裕現金資源以應付目前及未來營運現金流需求
。（ｓｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保92元分注買入
FOCUS02/05/2019
【FOCUS】鮑叔拒鬆口撐減息 惟大趨勢或難擋
中國故事02/05/2019
【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉
國際動態02/05/2019
日皇德仁：冀國民幸福 世界和平
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
生財有道30/04/2019
【月結－高位拉鋸】港股4月升647點連漲四個月 5月走勢看淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金