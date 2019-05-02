《小傳日記》友邦爆升好有力，魚缸反彈多積極！



《小傳日記》花旗國聯儲局維持息率Ｕｎｃｈａｎｇｅ，符合「孖屐」預期，聯儲局主席鮑

威爾表示，暫時未見有加息或減息嘅可能性，美股隔晚「先高開、後低走」格局，道指收跌

１６２點至２６４３０點，納指走低４５點至８０４９點，標指軟２２點至２９２３點。

魚缸喺外圍偏軟，同埋Ａ場休市嘅情況下，表現反覆。今朝低開５６點報２９６４３，已經

係全日最低位，其後受ＡＩＡ（０１２９９）發力帶動下，加上中美貿易戰又傳出好消息，魚缸

最多走高２６８點至２９９６７逼近三萬關，最終收報２９９４４點，揚２４５點，升幅接近

１巴仙，收復十天（約２９８６８點）及廿天線（約２９８８５點），全日成交７１４﹒５９億

銀減少逾３巴仙。國企指數報１１５５６，升１４點。

Ａ場因為「五一假期」休市，下星期一（６日）先復市。

大隻藍戰士普遍上揚，大象（００００５）及ＱＱ（００７００）齊齊升近１巴仙，報

６８﹒２５銀及３９１﹒４銀；生發發（００３８８）全日揚近２巴仙，報２７６﹒８銀；神州

移動（００９４１）跌１巴仙報７４銀；中銀保監計劃喺近期推出１２條銀行，同埋保險業對外

開放嘅新措施，ＡＩＡ好Ｍａｎ，全日大升４巴仙報８３﹒２５銀，曾創新高８３﹒７銀，叻仔

！



＊儲局唔加息領展有起色，賭收雖走低澳博仍好威＊



聯儲局維持利率不變，而且未有任何加息或減息嘅傾向，部分對息口敏感股上揚，領展

（００８２３）突破２０天線（９２﹒０８７銀），全日升近４巴仙，報８８﹒６銀；港鐵

（０００６６）揚近２巴仙，報４７﹒４５銀；煤氣（００００３）踢高近半巴仙，報１８﹒８

銀；電能實業（００００６）亦漲２亳子，報５４﹒９銀；中電（００００２）則挫不足半巴仙

，報８８﹒６銀。

馬交噚日公布左４月嘅博彩收入，按年跌超過８巴仙，係近３年最大跌幅，令頭４個月累計

跌幅擴大至超過２巴仙。不過，澳博公布首季業績，比上年賺多近１７巴仙，經調整

ＥＢＩＴＤＡ亦升近９巴仙，收市急漲逾１２巴仙，報１０﹒６２銀；摩通唱好金沙中國

（０１９２８），揀佢作為行業首選，收市走高近２巴仙，報４３﹒８銀；銀娛（０００２７）

揚逾１巴仙，報５９﹒３５銀；永利馬交（０１１２８）無升跌；美高梅（０２２８２）軟逾

１巴仙，報１５﹒９２銀；新濠（００２００）走低近２巴仙，報１８﹒９４銀。



＊車佬被唱淡股價認真慘，燃氣獲吹奏潤燃未升夠＊



大摩今日又再唱淡車佬啦，將一眾車佬評級由「Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ」降至「同孖屐同步

」，主要因為經銷商一齊大減價，加上庫存又同時增加，市場需求亦已經消化曬，所以車佬呢兩

年條路都應該幾難行。長汽（０２３３３）應聲仆低，瀉逾２巴仙報６﹒２３銀。廣汽

７﹒３９銀。吉利（００１７５）跌逾１巴仙，報１５﹒５２銀。比亞迪（０１２１１）隨市微

升亳半子，報５３﹒５５銀。

大摩唱淡車佬，麥格理今日就出報告Ｓｕｐｐｏｒｔ燃氣佬，首予中燃（００３８４）同埋

潤燃（０１１９３）「他屐」３０﹒３銀兼４８﹒８銀，評級一致睇「跑贏孖屐」。不過，中燃

股價好似無乜力，收市只喺微升一格，報２５﹒３銀。潤燃就唔同啦，獲缸友力捧，股價全日飛

高高逾４巴仙，收報３７﹒９銀。中油燃氣（００６０３）走低２巴仙報０﹒４７銀。北京燃氣

藍天（０６８２８）插近５巴仙，報０﹒２４８銀。港華燃氣（０１０８３）跟跌逾半巴仙，報

６﹒２銀。



＊蘋果繼續賺瑞聲終反彈，蒙牛換主席股價高處覓＊



蘋果噚晚公布咗第二季（截３月底）業績，盈利倒退１６巴仙至１１５﹒６億美金，不過每

股盈利有２﹒４６美金，高過「孖屐」預期２﹒３６美金，帶動手機設備佬嚟個「蜈蚣彈」。瑞

聲（０２０１８）連續兩日跣低之後回升，主要因為新加坡政府投資公司ＧＩＣ增持６４﹒２萬

股，今日鏟高逾３巴仙，報５２﹒２５銀。佢街坊舜宇光學（０２３８２）只係升近１巴仙，報

９６﹒６銀。比亞迪電子（００２８５）就繼續有缸友掃貨，海通國際仲升佢「他屐」至

１７﹒３銀，兼維持佢「掃貨」評級，最終佢全日踢高近４巴仙，報１４﹒５４銀。高偉電子

（０１４１５）叉足電，今日抽高逾６巴仙，報１﹒８８銀。

蒙牛（０２３１９）上任僅３個月嘅于旭波因為工作調動關係，辭任執行董事同董事會主席

，由中糧集團副總裁兼潤啤（００２９１）董事長陳朗接任，而花旗對接任都好樂觀，仲話佢會

繼續行高端產品策略，所以維持「掃貨」評級，同埋３５﹒６６銀「他屐」，最終全日彈高近６

巴仙，報３０﹒６５銀，全日高見３０﹒９銀，創歷史新高，係表現最好藍戰士，勁！兩大神州

啤酒佬都跟住鏟高，青啤（００１６８）踢高近６巴仙，報５２﹒９銀。潤啤（００２９１）跳

高逾４巴仙，報３７﹒３銀。康師傅（００３２２）亦有得升近４巴仙，報１３﹒３８銀。請請

！



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