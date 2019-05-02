《真知灼見－溫灼培》歐元１﹒１２美元爭持

《真知灼見》香港時間今晨（２日）議息會，聯儲局一如預期維持聯邦儲備基金息率於

２﹒２５％至２﹒５％範圍不變。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，現階段局方的貨幣政策適

從，看不到有任何加息或減息理據。明顯，聯儲局貨幣政策是傾向「可加可減」。議息會後，雖

然從美元利率期貨價格變化顯示，市場依然估計聯儲局今年內仍有５５％機會減息。但筆者看今

年內聯儲局將較大機會保持息率不變。



＊儲局未有減息意向，美元回升＊



鑑於近期美元匯價大幅走強，加上美國總統特朗普一直公開要求聯儲局減息刺激經濟，所以

議息會前有部分投資者曾估計局方在其議息會後的聲明中或主席在言語上，就上述問題作出回應

。當鮑威爾全無提及美元強對美國經濟不利，並強調現在聯儲局的貨幣政策合適沒減息需要，市

場隨即把美元再次推升。

回憶於５月１日勞工節假期前（即本周二（４月３０日）），歐元區公布出一個相對理想的

首季ＧＤＰ初值，按季按年分別增長０﹒４％及１﹒２％。按年增長雖不算突出，增幅基本上與

去年第四季相若。但按季增長就遠勝第四季的０﹒２％。基於第四季的疲弱按季增長，曾一度令

市場擔心區內首季經濟會隨時出現按季收縮情況。所以，當上述數字公布後，市場可謂鬆了口氣

。至於歐元區內３月份失業率回落至７﹒７％亦令人鼓舞。受惠上述數字，歐元本周二已重返１

﹒１２美元之上，並於昨天（１日）一度高見１﹒１２６５美元（根據路透社數字）。但由於聯

儲局議息會後未見任何減息意向或對強美元表不滿，使歐元從高位回落，今早於亞洲市場一直在

１﹒１２０美元爭持。



＊宜密切關注中美貿易談判變化＊



單靠一個歐元區ＧＤＰ數字的略為好轉，料難為歐元帶來太大支持。加上聯儲局不傾向減息

，使歐元更缺乏上升理據。由於英國「脫歐」看似遙遙無期，下一步要觀察是中美貿易談判能否

可有突破。本周的中美高層次貿易談判已於北京結束。下周將會在華盛頓再舉行另一場會議。雖

然市場一直未有給予本周中美的貿易談判太大期望，不相信會很快有突破，但如中美談判遲遲沒

成果，這多少會令市場失望。這樣拖下去可會削弱市場投資氣氛，使資金轉返美元避險不利歐元

。所以關心歐元投資者，建議要密切關注中美貿易談判變化。下調歐元技術波幅範圍至

１﹒１１至１﹒１３美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

