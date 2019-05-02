《積金攻略－梁潘月寶》ＭＰＦ可扣稅自願性供款稅務攻略

《積金攻略》相信大家都有留意由２０１９年４月１日起，政府為多項醫療保障和理財產品

提供扣稅優惠，可扣稅三大產品包括自願醫保計劃（Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ Ｈｅａｌｔｈ

Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｓｃｈｅｍｅ，ＶＨＩＳ）、延期年金（Ｄｅｆｅｒｒｅｄ

Ａｎｎｕｉｔｙ）及強積金可扣稅自願性供款（Ｔａｘ Ｄｅｄｕｃｔｉｂｌｅ

Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ，ＴＶＣ）。強積金是退休保障的三大支柱

之一，打工仔如何透過今次的政府稅務優惠，在即時節省稅款的同時，增加未來的退休儲蓄呢？

在新措施推出之前，只有強制性供款可申請扣稅，每年扣稅上限為１８０００元，而自願性

供款則不可扣稅。新推出的強積金可扣稅自願性供款和延期年金的合計扣稅額上限，高達每年

６００００元，納稅人每年最多可節省１０２００元稅款，稅務扣減措施會於２０１９╱２０課

稅年度開始生效。



＊ＴＶＣ申請簡易，自主靈活＊



如果大家想參加強積金可扣稅自願性供款，手續十分簡便，每位強積金計劃成員在一個強積

金計劃雖只可有一個ＴＶＣ帳戶，但可自由選擇多於一個設有ＴＶＣ的強積金計劃下開立帳戶，

申請不用經過所屬僱主辦理。供款更無須定期定額，可因應個人需要及財政能力靈活供款，隨時

增加、減少、暫停或重新供款。換句話說，如有閒錢就可投入ＴＶＣ戶口，儲下未來錢；如手頭

上資金有其他用途，亦可暫緩供款，自主有彈性。

此外，ＴＶＣ帳戶持有人可隨時將全數帳戶結餘，轉移至其他強積金計劃的ＴＶＣ帳戶，靈

活調動結餘，簡單方便。至於提取安排，ＴＶＣ與強制性供款一樣，必須保存至６５歲（除符合

法例訂明的特定情況外）才可提取。



＊扣稅上限６萬元，ＴＶＣ及延期年金合併計算＊



強積金受託人每年會向ＴＶＣ帳戶持有人提供供款概要，我們便可以一目了然檢討基金表現

，從而制訂最適合的投資策略。要享有稅務優惠，大家須記得自行在報稅表申報，而且切記，可

扣稅自願性供款的扣稅額，與延期年金合併計算，每年上限為６００００元。因此，我們要根據

自己的需要，考慮資金投放在延期年金和可扣稅自願性供款的比重，以盡享政府稅務優惠。

強積金可扣稅自願性供款除可享扣稅優惠外，更有其獨特的優越之處，相對於投資市場上的

零售基金，打工仔能以小額資金投資於一個或多個強積金基金，亦可隨時更改投資組合，而且更

沒有基金買賣差價，轉換基金或贖回基金都不須額外繳費，實在是退休儲蓄的上佳選擇。

最後要提醒大家，考慮參與ＴＶＣ的計畫前，成員需理解新措施最主要目的是鼓勵大家為退

休生活作額外準備，強積金也有其投資風險，即使具有供款彈性及扣稅優惠，也要以長線的投資

考慮出發，以免影響日後的退休大計。如大家對強積金可扣稅自願性供款這個政府新推出的措施

有疑問，大家不妨主動找理財顧問了解相關資訊，一起商討最適合自己的退休方案。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

