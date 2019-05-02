港股重上十天廿天線，收升２４５點報２９９４４，成交近７１５億



《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國聯儲局公布議息結果，如市場所料維持利率不變，但就

暗示今年不會加息或減息，令原本憧憬會減息的市場大失所望，拖累美股三大指數齊齊下挫。港

股亦受影響，今早低開５６點報２９６３４，但之後穩步上揚。

重磅股友邦（０１２９９）受惠內地銀保監公布１２項開放保險業及銀行業的措施，股價急

漲，為恆指升幅貢獻逾百點，助港股收復十天（約２９８６２）及廿天線（約２９８８２），盤

中一度高見２９９６７，逼近三萬點大關。港股最終收報２９９４４點，升２４５點或上升

０﹒８３％，主板成交７１４﹒５９億元減少逾３％。

蒙牛（０２３１９）近日更換主席，獲花旗看好，維持其買入評級並列作行業首選，今漲

５﹒６９％，報３０﹒６５元，成為全日最佳藍籌；恆安國際（０１０４４）逆市跌２﹒７５％

，報６７﹒２５元，為最大跌幅藍籌。

國企指數報１１５５６，上升１４點或上升０﹒１３％。內地股市因為五一長假休市，下周

一（６日）復市。

重磅股普遍上升，友邦飆４﹒１３％，報８３﹒２５元；港交所（００３８８）揚

１﹒７６％，報２７６﹒８元；匯控（００００５）走高０﹒８１％，報６８﹒２５元；騰訊

（００７００）升０﹒８８％，報３９１﹒４元；建行（００９３９）微升０﹒４３％，報

６﹒９６元；中移動（００９４１）則下滑１％，報７４元。



＊減息預期降溫金價軟，黃金股捱沽＊



聯儲局主席鮑威爾暗示今年不會減息，令美元反彈，黃金受壓，金價昨日盤中跌至一周低位

。紫金礦業（０２８９９）瀉３﹒２７％，報２﹒９６元；山東黃金（０１７８７）跌

２﹒０１％，報１６﹒６元；招金礦業（０１８１８）軟１﹒４８％，報６﹒６５元；中國黃金

國際（０２０９９）滑１﹒７９％，報９﹒９元。

大摩唱淡多隻汽車股，因汽車銷售弱於預期、經銷商庫存增加及降價措施愈演愈烈，廣汽

（０２２３８）評級由增持降至與大市同步，目標價降至９元；東風（００４８９）評級亦由增

持降至與大市同步，目標價降至８元。廣汽挫１﹒５４％，報８﹒３元；東風走低２﹒８９％，

報７﹒３９元，兼為最差國指股；長城汽車（０２３３３）雖獲大和升評級至持有，但仍軟

２﹒２％，報６﹒２３元：吉利汽車（００１７５）跌１﹒４％，報１５﹒５２元。

澳門４月博彩收入按年及按季均跌逾８％，創近３年最大跌幅，但澳博（００８８０）首季

純利按年升１６﹒５％，經調整ＥＢＩＴＤＡ亦升８﹒９％，帶動其急飆１２﹒１４％，報

１０﹒６２元；金沙（０１９２８）獲摩通看好，選為行業首選，揚１﹒６２％，報４３﹒８元

；銀娛（０００２７）升１﹒１９％，報５９﹒３５元；美高梅中國（０２２８２）則跌

１﹒４９％，報１５﹒９２元；新濠（００２００）亦挫１﹒５６％，報１８﹒９４元，永利澳

門（０１１２８）無升跌，報２２﹒５元。





受隔晚蘋果業績勝預期帶動，手機設備股反彈，其中瑞聲科技（０２０１８）獲新加坡政府

投資公司場內增持６４﹒２萬股，股價急漲３﹒０６％，報５２﹒２５元：同屬蘋果概念股的鴻

騰精密（０６０８８）揚０﹒４９％，報４﹒１１元；比亞迪電子（００２８５）走高

３﹒７１％，報１４﹒５４元；高偉電子（０１４１５）急升６﹒２１％，報１﹒８８元；舜宇

光學（０２３８２）升０﹒９９％，報９６﹒６元。

油價近日回落，拖累三桶油走勢。其中，中石油（００８５７）獲匯證降目標價至７﹒５２

元，維持買入評級，收市仍跌１﹒６１％，報４﹒９元；中石化（００３８６）由於主力於石油

化工產品，受影響較少，收市微跌０﹒５％，報６元；中海油（００８８３）則瀉１﹒９７％，

報１３﹒９元。

內地預期豬價已經提前進入上行周期，第四季度活豬價格可能突破一六年的歷史高點。不過

，豬肉股走勢各異，萬洲國際（００２８８）雖獲中金調高目標價至１０﹒１５元，但回吐

１﹒７２％，報９﹒１４元；雨潤食品（０１０６８）飆１２﹒０３％，報１﹒４９元；中糧肉

食（０１６１０）升４﹒０５％，報３﹒３４元；卜蜂國際（０００４３）揚４﹒４８％，報

０﹒７元。（ｙｋ）

