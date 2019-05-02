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02/05/2019 18:35

【移交逃犯】民主派呼籲市民周六特別內會召開時到立會示威區集會

　　《經濟通通訊社２日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會第二次會議仍未選出正、
副主席。立法會周六（４日）下午二時將開特別內務委員會，討論建制聯署要求內會向修訂逃犯
條例法案委員會作指示的信件。
　　民主派呼籲市民在星期六下午到立法會示威區集會，聲援民主派議員，並向政府和建制派證
明社會反對修訂《逃犯條例》。
　　民主派會議召集人毛孟靜指，如內會星期六發出指引，要求法案委員會更換主持人選，法案
委員會不需跟隨，因為指引並不具法律約束力。（ｃｗ）（ｚｚ）

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