《缸邊麗評－熊麗萍》我為甚麼持有友邦（０１２９９）？

《缸邊麗評》正當大家觀望中美貿易談判有關中國開放市場的程度之際，中國銀保監會主席

郭樹清在五一假期表示，中國近期擬推出１２條對外開放新措施。雖然官方去年已提及相關開放

市場問題，但估計今次是進一步回應美國開放市場的，令相關措施落實進度又再向前推進。

該１２條措施環繞在允許外資更多方面參與內地銀行及保險投資及業務。在保險業方面，包

括允許境外金融機構入股在華外資保險公司、外國保險公司投資設立保險類機構等。消息一出，

友邦保險（０１２９９）昨天股價再創上市新高，今早更一度高見８４元，公司總市值突破一萬

億港元大關。反而內地保險股對消息的反應冷靜，股價未見太大變化。



＊擴大開放呈雙贏＊



內地加快開放保險市場予外資參與，市場憂慮對外資的優惠，將打擊內險的經營優勢，甚至

擔心會對外資給予「超國民待遇」。其實，除了內地保險公司面對競爭，友邦保險亦將面對其他

外資的競爭。不過，去年外資企業在內地保險公司的市場佔有率只有７％，估計在未來兩三年內

地保險市場競爭局面不會有太大變化。

從另一角度看，外資參與內地保險業務，亦可加快內地保險業發展。友邦保險當年進入內地

市場時，亦把保險代理人制度帶進內地，外資保險公司未來亦有望提升內地保險機構管理，在產

品及業務銷售等帶來新思維，對內地保險業長遠發展亦有利。



＊友邦已搶佔先機＊



友邦保險是第一家在內地設立分支機搆的外資保險機構，目前亦是唯一一家外資獨資保險公

司，這正是我持有友邦的原因之一。集團是於２００１年獲發四張獨資營業執照，至今已在廣東

、江蘇、北京、上海及深圳設有獨資經營權，並在東莞及江門設支公司，今年初獲准在天津及河

北石家莊籌建營銷服務部；顯示友邦保險在內地保險市場正逐步擴大，亦有搶佔先機之利。

與此同時，友邦保險在香港拓展內地客戶購買保險的業務策略相當進取，令內地居民對集團

品牌早已有認識。雖然過去兩年中央政府限制內地居民來港購買保險，友邦保險在香港市場的保

費收入亦有所放緩；但友邦轉向加強在內地經營，２０１８年中港兩地佔集團總加權保費收入

５０﹒６％（香港佔３７﹒５％，中國佔１３﹒１％），較２０１７年的４７﹒９％為高（香港

佔３６﹒１％，中國佔１１﹒８％），內地及本港仍是友邦保險主要收入來源。



＊股價反覆創新高＊



友邦截至去年底止１２個月新業務價值（按實質匯率計）增加２３％至３９﹒５５億元，去

年新業務價值（ＶＮＢ）增長２２％，而內地及香港新業務價值升幅分別達３３％及２４％。支

持未來保費收入及盈利增長，股價料仍將反覆創新高，８０元應有支持。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有友邦保險股份

