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即市新聞

02/05/2019 15:31

《股金豐采－涂國彬》美息暫不變，續關注通脹

　　《股金豐采》美聯儲對貨幣政策保持中立，愈來愈多央行加入到鴿派行列，投資者更關注此
次議息會議，都在等待是否有減息信號。
　
＊減息預期降溫＊
　
　　不過，這次美聯儲繼續沒理會特朗普的意見。首先，一如預期，美聯儲對利率維持不變。在
聲明中，基本和３月的聲明一致，肯定了勞動力市場，並上調對經濟描述，認為經濟活動增速保
持穩健。
　　在新聞發布會上，鮑威爾肯定了現在的政策，海外風險已經略有緩和，表示沒有看到加息或
降息的很大可能性，壓低了投資者對於減息的預期。
　　值得留意的是，他認為現階段通脹疲軟是暫時性因素所致，可以看出他仍然對經濟比較樂觀

　
＊美匯債息反彈＊
　
　　沒有意外「偏鴿」之下，美股下跌，道指以貼近全日低位收市。美匯指數短線跌幅擴大，一
度低見９７﹒１４９，隨後從低位反彈，最終上漲０﹒２１％，結束三連跌。１０年期美債收益
率一度受壓下挫，低見２﹒４５３３％，最終收窄跌幅至２﹒４９９９％。金價自然也受壓，在
遇阻１２９０美元後，昨日再度跌破１２８０美元的支持，短線仍有下行空間，關注１２６０美
元支持。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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