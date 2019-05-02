《投資心得－潘鐵珊》嘉華國際內地擁優質土儲，資金實力相對雄厚

《投資心得》嘉華國際（００１７３）主要於香港、國內及海外如新加坡等地從事物業投資

和發展。在國內主要城市擁有優質土地儲備，資金實力亦相對雄厚。截至２０１８年１２月３１

日止的年度業績，雖然營業額比２０１７年同期下降４﹒７％至１０７﹒６億元，但集團權益持

有者溢利則同比增３﹒６％至４０﹒５億元。

若按地區分布之營業額來看，跟上年同比香港的營業額增加３１﹒４％，成為了全年收入貢

獻主力。集團年內在香港的銷售多個樓升盤，有嘉熙、嘉匯及合營項目朗屏８號、深灣９號、天

賦海灣及溋玥 天賦海灣的餘下單位等，銷情均可觀，市場反應良好。



＊租賃業務表現續理想＊



集團的租賃業務在期內繼續表現理想。租金收入方面，高級食肆購物廣場

Ｊ ＳＥＮＳＥＳ、豪華服務式公寓肇輝台６號，以及嘉悅內購物中心均有高的出租率的關係，

收租情況滿意。此外，集團亦為了加強經常性收入，將嘉昌商業中心的餘下辦公室單位轉為投資

物業。



＊現價買入，上望６元＊



國內市場方面，集團以珠三角地區和長三角及為據點，其中重點為上海「尚臻」的服務式公

寓，旗下有尚臻靜安、尚臻徐匯、尚臻金橋三個項目，自２０１５年尚臻靜安推出以來備受注目

。地理位置理想之餘，亦有如國際教育等較為完善的生活配套。集團繼續聚焦一線城市內的發展

，在降低風險的同時，一線城市的供求由於較為均衡，有助穩定成交價。

相信集團透過繼續拓展香港、長三角及珠三角地區，未來的長線盈利表現能力亦受看好。國

內投資物業包括上海嘉華中心及「尚臻」品牌名下的服務式公寓於期內的出租率亦令人滿意。集

團除繼續推售現有項目外，亦會繼續積極物色土地儲備，以求持續發展為投資者帶來穩定回報。

可考慮於現價買入，上望６元，跌穿４﹒７元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

