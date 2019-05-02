  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》嘉華國際內地擁優質土儲，資金實力相對雄厚

　　《投資心得》嘉華國際（００１７３）主要於香港、國內及海外如新加坡等地從事物業投資
和發展。在國內主要城市擁有優質土地儲備，資金實力亦相對雄厚。截至２０１８年１２月３１
日止的年度業績，雖然營業額比２０１７年同期下降４﹒７％至１０７﹒６億元，但集團權益持
有者溢利則同比增３﹒６％至４０﹒５億元。
　　若按地區分布之營業額來看，跟上年同比香港的營業額增加３１﹒４％，成為了全年收入貢
獻主力。集團年內在香港的銷售多個樓升盤，有嘉熙、嘉匯及合營項目朗屏８號、深灣９號、天
賦海灣及溋玥　天賦海灣的餘下單位等，銷情均可觀，市場反應良好。

＊租賃業務表現續理想＊

　　集團的租賃業務在期內繼續表現理想。租金收入方面，高級食肆購物廣場
Ｊ　ＳＥＮＳＥＳ、豪華服務式公寓肇輝台６號，以及嘉悅內購物中心均有高的出租率的關係，
收租情況滿意。此外，集團亦為了加強經常性收入，將嘉昌商業中心的餘下辦公室單位轉為投資
物業。

＊現價買入，上望６元＊

　　國內市場方面，集團以珠三角地區和長三角及為據點，其中重點為上海「尚臻」的服務式公
寓，旗下有尚臻靜安、尚臻徐匯、尚臻金橋三個項目，自２０１５年尚臻靜安推出以來備受注目
。地理位置理想之餘，亦有如國際教育等較為完善的生活配套。集團繼續聚焦一線城市內的發展
，在降低風險的同時，一線城市的供求由於較為均衡，有助穩定成交價。
　　相信集團透過繼續拓展香港、長三角及珠三角地區，未來的長線盈利表現能力亦受看好。國
內投資物業包括上海嘉華中心及「尚臻」品牌名下的服務式公寓於期內的出租率亦令人滿意。集
團除繼續推售現有項目外，亦會繼續積極物色土地儲備，以求持續發展為投資者帶來穩定回報。
可考慮於現價買入，上望６元，跌穿４﹒７元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/05/2019
修訂《逃犯條例》嚇怕商家？
生財有道30/04/2019
【月結－高位拉鋸】港股4月升647點連漲四個月 5月走勢看淡
生財有道30/04/2019
勤有功戲有益 網龍聚焦「遊戲+教育」
生財有道30/04/2019
豬價升溫可期 中糧肉食甘脆肥濃
剖析天下30/04/2019
伊朗禁油令惹禍，油價飆升致通脹重臨？
剖析天下30/04/2019
「平成」到「令和」的短暫刺激
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金