【駐京專電】銀保監就資產風險分類徵意見，逾期９０天債權歸不良

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國銀保監制定《商業銀行金融資產風險分

類暫行辦法》向社會公開徵求意見。根據《暫行辦法》，逾期９０天以上的債權，即使抵押擔保

充足，也應歸為不良。

《暫行辦法》共六章４８條，主要包括四方面內容。

一是明確金融資產五級分類定義，設定零售資產和非零售資產的分類標準，對債務逾期、資

產減值、逃廢債務、聯合懲戒等特定情形，以及分類上調、企業並購涉及的資產分類等問題提出

具體要求。

二是細化重組資產定義、認定標準以及退出標準，明確不同情形下的重組資產分類要求，設

定重組資產觀察期。

三是要求商業銀行健全風險分類治理架構，制定風險分類管理制度，明確分類方法、流程和

頻率，開發完善信息系統，加強監測分析、信息披露和文檔管理。

四是監管機構定期對商業銀行風險分類管理開展評估，對違反要求的銀行採取監管措施和行

政處罰。



＊同一債務人債務５％以上為不良，其他債務亦要歸為不良＊



銀保監負責人就《暫行辦法》解釋指出，借鑒「實質性」不良的概念，《暫行辦法》要求商

業銀行對非零售資產金融資產進行分類時，應以評估債務人的履約能力為中心，債務人在本行債

務有５％以上分類為不良的，本行其他債務均應分類為不良。需要指出的是，以債務人為中心並

非不考慮擔保因素。對於不良資產，商業銀行可以依據單筆資產的擔保緩釋程度，將同一非零售

債務人名下的不同債務分為次級類、可疑類或損失類。對於零售資產，考慮到業務種類差異、抵

押擔保等因素影響，銀行也可以對單筆資產進行風險分類。

負責人又指，現行《指引》對逾期天數與分類等級關係的規定不夠清晰，導致一些銀行以擔

保充足為由，未將全部逾期９０天以上的債權納入不良。《暫行辦法》明確規定，金融資產逾期

後應至少歸為關注類，逾期９０天以上應至少歸為次級類，逾期２７０天以上應至少歸為可疑類

，逾期３６０天以上應歸為損失類。《暫行辦法》實施後，逾期９０天以上的債權，即使抵押擔

保充足，也應歸為不良。同時，考慮到非零售債務人逾期９０天以上所反映出的風險嚴重程度，

規定同一債務人在所有銀行的債務中逾期９０天以上債務已經超過５％的，各銀行均應將其債務

歸為不良。



＊細化重組概念，觀察期延長為至少一年＊



《暫行辦法》還拓展了風險分類的資產範圍，提出了新的風險分類核心定義，強調以債務人

為中心的分類理念，明確把逾期天數作為風險分類的客觀指標，細化重組資產的風險分類要求。

在重組資產規定方面，《暫行辦法》進一步細化了重組的概念。

一是明確了重組資產定義，重點對「財務困難」和「合同調整」兩個概念作出詳細的規定，

細化符合重組概念的各種情形，有利於銀行分類時對照實施，堵塞監管套利的空間。

二是根據「實質重於形式」原則，不再統一要求重組貸款必須分為不良，但應至少分為關注

類。對於重組前已經不良的，要求重組後觀察期內不得上調為正常或關注類。

三是將重組觀察期由至少６個月延長為至少一年，在觀察期內採取相對緩和的措施，有利於

推動債務重組順利進行。

