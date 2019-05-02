【國務會議】李克強：千億元提升職業技能，高職院校百萬擴招通過

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李克強４月３０日主持召開國務

院常務會議，確定使用１０００億元（人民幣．下同）失業保險基金結餘，實施職業技能提升行

動的措施，提高勞動者素質和就業創業能力；討論通過高職院校擴招１００萬人實施方案，加快

培養各類技術技能人才促進擴大就業。

會議指出，就業優先政策是宏觀經濟政策的重要組成部分。今年保持經濟運行在合理區間，

就要實現比較充分的就業。穩就業是「六穩」的首要任務。實施大規模職業技能培訓和高職擴招

，既是保持就業穩定、緩解就業結構性矛盾的關鍵舉措，也是經濟轉型升級和高質量發展的重要

支撐。



＊開展職業技能培訓，今年培訓１５００萬人次以上＊



會議確定實施今年《政府工作報告》提出的職業技能提升行動的具體措施：

一是大規模開展職業技能培訓，今年培訓１５００萬人次以上，三年內培訓５０００萬人次

以上。培訓重點面向職工，兼顧就業重點群體和貧困勞動力。支持幫助企業特別是小微企業開展

職工技能培訓和困難企業職工轉崗培訓。加大高危行業從業人員安全技能培訓力度。

二是從失業保險基金結餘中拿出１０００億元，設立專項帳戶，統籌用於職業技能提升行動

。強化資金監管和使用情況公開，對以虛假培訓等套取、騙取資金的依法嚴懲。

三是支持地方調整完善職業培訓補貼政策，符合條件的勞動者均可參加培訓並獲得補貼。

四是深化「放管服」改革，推動職業院校擴大培訓規模，支持企業、社會培訓機構開展技能

培訓，民辦機構在政府購買服務等方面與公辦同類機構享受同等待遇。加強培訓質量監管，提高

培訓針對性實效性。



＊今年高職擴招１００萬人＊



通過落實《政府工作報告》提出的今年高職擴招１００萬人任務的方案。主要內容包括：

一是高職擴招重點布局在優質高職院校、發展急需和民生領域緊缺專業、貧困地區。加大東

部地區院校向中西部地區招生。對退役軍人、下崗失業人員、農民工、新型職業農民等單列招生

計劃。取消高職招收中職畢業生比例限制，在學前教育、護理、家政、養老、現代服務業等領域

擴大中高職貫通培養招生規模。

二是今年高考前組織一次高職擴招補報名，主要面向普通高中和中職畢業生、退役軍人、下

崗失業人員、農民工和新型職業農民等。１０月份面向今年退役軍人再增加一次報名。允許符合

條件的往屆中職畢業生參加高職招生。

三是擴招以高職院校單獨考試為主，各地可在高考前、後合理安排考試時間。對退役軍人、

下崗失業人員、農民工和新型職業農民可免予文化素質考試，由學校組織相關職業適應性測試或

技能測試。

四是落實《國家職業教育改革實施方案》，採取彈性學制和靈活多元教學模式，保證培養質

量。加快學歷證書和職業技能等級證書互通銜接，推動高職畢業生在落戶、就業、晉升等方面與

普通高校畢業生享受同等待遇，為更多青年憑一技之長實現人生價值提供舞台。

