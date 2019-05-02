【駐京專電】北京５月起降社保費率至１６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》北京市人力資源和社會保障局公告，自５月

１日起，北京將降低社會保險費率，包括企業和機關事業單位在內的城鎮職工基本養老保險單位

繳費比例，由２０％降至１６％；同時，繼續執行失業保險總費率１％，延長階段性降低費率至

２０２０年４月３０日。

北京的社會保險繳費基數也將進行調整。具體調整為以本市城鎮非私營單位和私營單位就業

人員平均工資加權計算的結果，核定職工基本養老保險繳費基數上下限和計發基本養老金。實施

上述調整後，將制定基本養老保險金計發辦法的過渡措施，確保退休人員待遇水平平穩銜接。



＊７月起基本養老保險下限標準由４０％調整為４６％＊



７月起，城鎮職工基本養老保險下限標準將由４０％調整為４６％，２０２０年繳費下限標

準調整為５２％，２０２１年繳費下限標準調整為６０％。針對個體工商戶和靈活就業人員參加

的企業職工基本養老保險和失業保險，均可在繳費下限和上限之間選擇適當的繳費基數進行繳費

。

北京市人力社保局預測，從今年５月１日起執行至年底，預計降低養老保險費率將為企業減

負約１９８億元（人民幣．下同），延長階段性降低失業保險費率將為企業減負１２億元。調整

繳費基數政策實施後，還將為企業減負４０億元。今年降低費率後，北京社會保險基金仍將平穩

運行，確保各項社會保險待遇不降低標準並按時足額發放。

此外，在此輪險種繳費徵收體制改革過程中，不對企業歷史欠費進行集中清繳。

