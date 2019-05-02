【聚焦人幣】香港３月跨境貿易人民幣結算量創３年新高

《經濟通通訊社２日專訊》香港金融管理局公布，３月香港跨境貿易結算的人民幣匯款總額

為４６４５億元，遠高於２月３３８６億元的水平，按月升３７％，創逾三年的高位紀錄。

至２０１９年３月末，香港人民幣存款餘額為６０２２億元，環比下跌１％。（ｃｔ）

