《思前想後－郭思治》港股暫屬高台消化，惟利淡消息恐成回吐借口

《思前想後》４月份之股市雖仍屬先低而後高（恆指是由１日之低位２９３８３點升至

１５日之高位３０２８０點），惟月內之波幅只有８９６點。記憶所及，該屬過去數年最細波幅

之月份，不單如此，整個月之平均成交金額亦明顯較少。



＊大市仍欠一股欲再上衝之動力，幸未有出現跌離＊



單從技術上看，大市確實欠缺一股欲再上衝之動力，且在候高回吐之沽壓主導下，恆指已數

度反覆跌穿１０天線（約２９８６０點左近）及２０天線（約在２９８４３點左近），即市況於

高台已漸趨反覆，惟幸的是未有出現跌離現象。

嚴格而言，大市暫只屬中期反彈後之正常高台消化及整固而已，因整個中期反彈是始自去年

１０月３０日之低位２４５４０點至今年４月１５日之高位３０２８０點止計，在２２周內，恆

指累積之升幅已共達５７４０點。而直到目前一刻止計，即使市況稍見反覆，惟恆指大部分時間

均是緊扣著３００００點左近，故從形態上看，大市目前該只屬高台消化而已。



＊若利淡消息於五窮月出現，或回補季初上升裂口＊



但有一點需指出，恆指既已持續反覆穿梭於１０天及２０天線之間，故只要沽壓再稍主動，

技術上確有機會進一步下試５０天線（約在２９５０５點左近）之機會，但即使恆指會回試

５０天線亦不代表股市會有明顯跌幅，只是目前包括１０天，２０天及５０天線等全位於

２９２００點至２９９００點之間，故只要大市稍作較明顯之反覆，技術上已可出現跌破訊號。

值得再一提的是，大市於４月１日大幅上升，技術上遺留下一大型上升裂口，介乎

２９１００點至２９３８３點，闊２８３點，此上升裂口出現在今年第二季之首個交易日，情況

當不理想，因一日恆指仍未能回補或部分回補此上升裂口，始終仍會是中短期後市之隱憂，況且

，五窮六絕之傳統智慧已近，期間如有偏淡之事件或消息出現，可能會成為大市稍回之借口。以

恆指目前位於２９７００點至２９８００點計，只要有約８００點左右之反覆，技術上已可伺機

回補上述所提及之上升裂口。



＊騰訊累升不少技術上需稍消化，友邦回吐壓力小＊



兩隻主要藍籌於本周以來均處於整固不明之中，騰訊（００７００）暫反覆於３９０元左右

，由於股價已於月內由３６４﹒８０元升至４００﹒４０元，升幅已達３１﹒６０元或

８﹒６％，故技術上確需稍作消化。以騰訊在恆指內之成分比重達１０﹒３％計，走勢之不明對

大市當具一定影響力。另外，友邦（０１２９９）則續整固於８０元附近，由於友邦月內是由

７８﹒４５元升至８１﹒５０元，波幅只得３﹒０５元或３﹒８％，故相對而言回吐之壓力會較

小，友邦在恆指內之成分比重亦高達９﹒９３％，其表現牛皮，對大市具有一定的影響性。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

