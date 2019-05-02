【減稅降費】今年２萬億減稅降費「組合拳」漸見效，經濟數據回暖

《經濟通通訊社記者馬湘琪２日報道》內地去年全年為企業和個人減稅降費約１﹒３萬億元

（人民幣．下同），今年的政府工作報告明確提出，實施更大規模的減稅降費，據財政部估算，

今年降稅降費「組合拳」的綜合效應可能達到２萬億元（約２％的２０１９年ＧＤＰ）。

隨著４月１日增值稅稅率不同程度下調正式啟動，為企業大幅度減負、不同領域的降費紅包

雨也將如期而至。到底減稅降費對宏觀經濟有何影響？下半年經濟展望又是如何？未來穩增長靠

甚麼？



＊首季ＧＤＰ勝預期，經濟有望提前在第二季回暖＊



持續實施減稅降費措施的政策效果已經可以從經濟數據上得到驗證。首季國內生產總值（Ｇ

ＤＰ）升６﹒４％，與去年第四季持平，勝預期的６﹒３％，其他如規模以上工業增加值、社會

消費品零售總額也比預計為佳。這表明市場需求和生產能力兩者形成良性互動，顯示出經濟增長

的新動力和可持續性。

除了ＧＤＰ勝預期，３月工業增加值大升８﹒５％，遠勝預期的５﹒９％；３月社會消費品

零售總額增８﹒７％，也比預期的８﹒４％好；首季城鎮固定資產投資６﹒３％，較首兩個月的

６﹒１％為佳。同時，首季房地產開發投資增速達１１﹒８％，高於首兩個月的１１﹒６％。

統計局國民經濟綜合統計司長毛盛勇表示，首季經濟平穩，特別是３月大部分數據勝預期，

顯示市場信心不斷改善，積極因素逐漸增多。３月數據如工業增加值表現比較亮麗，主要原因是

政策效應顯現，企業及市場預期因此增強。雖然還有經濟下行壓力，但４月及５月分別下調增值

稅率和社保費率，加上金融服務實體經濟作用在增強，第二季經濟增長的有利因素仍然存在。

分析一致認為，年初中央一連串措施如減稅降費等正在見效，隨著４月下調增值稅率、基建

投資開始發力，以及刺激消費政策落實，經濟有望提前在第二季回暖。



＊４月製造業產需穩步擴張，小型企業生產狀況改善＊



最新數據顯示，４月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒１％，差過市場預期的持平上月的

５０﹒５％，但仍為２０１８年１１月以來的次高點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，數據反映產需穩步擴張。特別是生產指數

為５１﹒２％，已連續兩個月位於擴張區間，表明近期出台的一系列精準有效的減稅降費及支持

小微企業健康發展的政策措施效果逐步顯現，小型企業生產經營狀況有所改善。

平安證券認為，有針對性地減稅降費等積極財政政策逐步落地和顯效，配合國內貨幣政策穩

健寬鬆，國企改革持續深化，對外開放力度不斷加大，市場預期穩定向好。同時，在這些政策措

施的合力作用下，市場需求釋放，採購趨於活躍，原材料和產成品價格上升，企業家信心提升，

中小企業生產經營活動升溫，企業生產轉向擴張。

交行金研的報告指出，隨著前期逆周期政策逐漸釋放效力，以及４月之後增值稅新政大幅降

稅，有助於為製造業減負，提振市場信心，未來製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以上。



＊降增值稅率後，料ＰＰＩ現一次性明顯下跌＊



３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒３％，略低於市場預期的２﹒４％，較２月的

漲幅１﹒５％增速加快，同比重回「２時代」。３月ＰＰＩ環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０

﹒１％。

國海證券認為，此次增值稅率下調落地後，會階段性地降低此後１２個月的ＰＰＩ及ＣＰＩ

同比漲幅，但應該不會影響貨幣政策。預計減稅落地且企業調價之後，ＰＰＩ同比會有一個一次

性的明顯下行，也會部分地傳導到ＣＰＩ同比增長。

不過中金認為，誠然，一些產品價格可能在增值稅下調初期下行，尤其是ＰＰＩ中所覆蓋的

一些工業品。但是，在其他條件不變的情況下，擴張型財政政策最終會提振、而不是壓低私有部

門總體購買力，因此，緊俏商品的議價能力反而會提高。因此，從宏觀層面看，即使增值稅下調

拉低價格，ＰＰＩ和ＣＰＩ的下行也只是短期、暫時性的。

