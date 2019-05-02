【減稅降費】減負禮包送達！一文看通受惠行業

《經濟通通訊社記者馬湘琪２日報道》內地經濟放緩，當局為製造業打「強心針」。自４月

１日起降低部分行業增值稅率，此次增值稅的下調包括將製造業等行業原有１６％增值稅率降為

１３％，將交通運輸、建築、房地產等行業現行１０％稅率降為９％，保持６％一檔稅率不變。

一場企業間、企業與消費者之間的博弈也悄然開始。減稅降費對經濟的刺激不會即時見效，

但是，減稅降費有助降低製造業經營成本，激活市場活力，刺激需求和消費。



＊汽車劈價促銷，減稅助企業休養生息＊



受增值稅稅率下調影響，一些行業降價讓利消費者，最先開始的是汽車行業，國際汽車公司

相繼下調在華銷售的汽車價格，無論是奔馳、寶馬、奧迪等外企品牌，還是上汽大眾、一汽大眾

、榮威等自主品牌都借勢宣布降價，從幾百到幾萬不等。其中，寶馬、沃爾沃汽實最高的降幅為

６萬元（人民幣．下同），此舉有助於刺激汽車銷售，穩定消費增長，從而達到穩定經濟增長的

目的。

不少汽車製造商都表示，從財務角度分析，降低增值稅稅率緩解企業流轉資金的壓力，從而

降低企業財務負擔；從技術發展角度看，減稅意味著減輕企業的包袱，有更多經費可以投入到技

術創新和人才培養上。

中金公司報告認為本輪減稅降費執行力度超預期，有望推動全年消費增長，並從２季度開始

提振企業盈利、對企業的減稅效應在３季度左右達到高峰。個稅減稅效應在今年一季度最明顯。



＊降價降不完，發改委要求讓利於民＊



公用事業類亦加入接棒，發改委發文降低成品油、天然氣基站及跨省管道運輸、一般工商業

電價格。比如４月１日成品油增值稅率由１６％降低至１３％。據此，內地汽、柴油最高零售價

格每噸分別降低２２５元和２００元。發改委要求相關主管部門企業要切實將增值稅改革的紅利

全部讓利於用戶。

中國鐵路總公司也決定，受增值稅稅率下調，同步對中國鐵運輸的整車、零擔、集裝箱等貨

物運價相應下浮，取消和降低一些雜費和收費標準，預計每年向貨主和企業讓利６０億元。７月

１日起，鐵路總公司還將採取降低專用線代運營代維護服務收費、自備車檢修服務收費等措施。



＊減稅降費為家電業帶來及時雨＊



早前有消息指，發改委擬推出一系列刺激消費措施，包括對購買新型綠色、智能化家電產品

給予不高於價格１３％的補貼，單台上限８００元，大幅推動新能源車消費等，一旦落實，有望

對刺激消費帶來正面影響。

有分析稱，此次發改委促消費徵求意見稿表明中央財政很可能支付家電補貼資金，新需求佔

比較大的產品會受益，包括彩電、冰箱、洗衣機、熱水器、空調。還有降低增值稅稅率減輕企業

稅負後，部分消費品不再提價間接釋放紅利，消費者事實上獲益。

業內預計，目前政策剛開始實施，市場還需要一段時間反饋。預計半年左右，隨著調價商品

範圍的擴大，普通百姓深切感受到實惠後，政策紅利不斷釋放，對消費的刺激體現更明顯。



＊居民可支配收入增多，谷內需刺激消費＊



中金公司報告認為，如果執行得力，預計今年大規模的減稅降費有望推動全年的消費增長，

並從２季度開始提振企業盈利、對企業的減稅效應在３度左右達到高峰。

同時，今年減稅降費將促進政府收入向企業和居民端的「再分配」，提振總需求。從減稅對

收入與總需求的提振「路徑」來看，居民可支配收入可能在１季度受益最明顯，其滯後效應有望

在２季度明顯提振消費增長。對企業的盈利及現金流而言，增值稅、社保、和其他稅費的減免所

帶來的提振效應可能在２季度開始體現，並約在３季度達到「峰值」。

民生銀行研究院報告認為，延續去年減稅降費的主基調，對於傳統的增值稅佔比較大的製造

業包括金屬冶煉、製造、通信和計算機，以及服務業包括批發零售等行業都有較大利好。由於增

值稅的遞延和傳導效應，受益最大的仍是中上遊企業。同時，減稅的利好也促進車市價格下調，

並伴隨油價下調，進一步刺激內需。

