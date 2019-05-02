【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉

《經濟通通訊社記者馬湘琪２日報道》減稅降費是今年中央政府工作報告的最大亮點之一。

在去年約１﹒３萬億元（人民幣．下同）的基礎上，今年減稅降費規模將擴大至近２萬億元，力

度和範圍都超出預期，充分體現中央政府的決心和誠意，將對穩增長、保就業、調結構等目標的

順利實現產生重要支撐作用。到底減稅降費包括甚麼內容？又涵蓋哪些範疇？



＊４月１日起減增值稅＊



－製造業等增值稅稅率１６％降至１３％

－交通運輸、建築等行業增值稅稅率１０％降至９％

－保持６％一檔的稅率不變

－企業購進國內旅客運輸服務可納入抵扣，取得不動產支付的進項稅可一次性扣除

－生產、生活性服務業可享１０％進項稅額加計抵減



＊５月１日起降社保費率＊



－降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例至１６％

－階段性降低失業、工傷保險費率

－調整社保繳費基數，調整就業人員平均工資計算口徑

－失業保險總費率１％省份，延長期限至２０２０年４月３０日

－延長階段性降低失業保險費率政策執行期限至２０２０年４月３０日

－養老保險加快省級統籌，統一養老保險費率和繳費基數

－提高基金中央調劑比例至３﹒５％，均衡各省養老保險基金負擔

－完善個體工商戶和靈活就業人員繳費基數政策

－合理調整２０１９年社保基金收入預算，採「成熟一省、移交一省」做法

－年底前實現生育保險和職工基本醫療保險合並實施



＊７月１日起對行政事業採取降費舉措＊



－減免不動產登記費

－擴大減繳專利申請費、年費等的範圍

－降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等佔用無線電頻率收費標準

－將國家重大水利工程建設基金和民航發展基金征收標準降低一半

－至２０２４年底對央企單位減半徵收文化事業建設費，授權地方企業個人減徵５０％幅度內

－落實按投資額３０％抵免當年應繳教育費附加和地方教育附加的政策

