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即市新聞

02/05/2019 11:00

【減稅降費】懶人包駕到！今年減稅降費範疇要點逐個捉

　　《經濟通通訊社記者馬湘琪２日報道》減稅降費是今年中央政府工作報告的最大亮點之一。
在去年約１﹒３萬億元（人民幣．下同）的基礎上，今年減稅降費規模將擴大至近２萬億元，力
度和範圍都超出預期，充分體現中央政府的決心和誠意，將對穩增長、保就業、調結構等目標的
順利實現產生重要支撐作用。到底減稅降費包括甚麼內容？又涵蓋哪些範疇？

＊４月１日起減增值稅＊

　－製造業等增值稅稅率１６％降至１３％
　－交通運輸、建築等行業增值稅稅率１０％降至９％
　－保持６％一檔的稅率不變
　－企業購進國內旅客運輸服務可納入抵扣，取得不動產支付的進項稅可一次性扣除
　－生產、生活性服務業可享１０％進項稅額加計抵減

＊５月１日起降社保費率＊

　－降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例至１６％
　－階段性降低失業、工傷保險費率
　－調整社保繳費基數，調整就業人員平均工資計算口徑
　－失業保險總費率１％省份，延長期限至２０２０年４月３０日
　－延長階段性降低失業保險費率政策執行期限至２０２０年４月３０日
　－養老保險加快省級統籌，統一養老保險費率和繳費基數
　－提高基金中央調劑比例至３﹒５％，均衡各省養老保險基金負擔
　－完善個體工商戶和靈活就業人員繳費基數政策
　－合理調整２０１９年社保基金收入預算，採「成熟一省、移交一省」做法
　－年底前實現生育保險和職工基本醫療保險合並實施

＊７月１日起對行政事業採取降費舉措＊

　－減免不動產登記費
　－擴大減繳專利申請費、年費等的範圍
　－降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等佔用無線電頻率收費標準
　－將國家重大水利工程建設基金和民航發展基金征收標準降低一半
　－至２０２４年底對央企單位減半徵收文化事業建設費，授權地方企業個人減徵５０％幅度內
　－落實按投資額３０％抵免當年應繳教育費附加和地方教育附加的政策

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