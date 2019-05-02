【政策解讀】肖遠企：對外開放新措施將顯著提高銀行保險業開放度

《經濟通通訊社２日專訊》中國銀保監會新聞發言人肖遠企表示，１２條開放新措施旨在進

一步完善金融領域外商投資和經營環境，激發外資參與中國金融業發展的活力，相信本輪對外開

放新措施將顯著提高銀行業和保險業的開放度和市場化程度。

據《新華社》報道，肖遠企表示，比如，取消相關的外資股比限制，外資可以自由選擇參股

、合資或獨資等方式在華經營，進一步促進中資和外資實行公平競爭。再如，取消總資產等機構

准入的數量型准入要求，更多運用審慎性條件綜合評估申請人資質，可以吸引更多具備專業特色

的優質外資機構進入，有助於進一步豐富金融市場主體，改善金融服務供給。此外，拓寬外資商

業存在和擴大外資業務範圍等方面的措施將進一步擴大外資機構在華經營的空間，提升其經營便

利度。

肖遠企解讀指，此前取消中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制措施發布後，符

合條件的投資者入股大型銀行、金融資產管理公司的，均無持股比例限制；而符合條件的投資者

入股股份制銀行、城市商業銀行等中小商業銀行的，主要股東包括戰略投資者持股比例一般不超

過２０％，對於部分高風險城市商業銀行，可以適當放寬比例。此次全面取消單家中資銀行和單

家外資銀行入股股份制銀行、城市商業銀行等中小商業銀行的持股比例上限。



＊外資銀行及保險管理條例細則即將施行＊



至於取消外國銀行來華設立外資法人銀行和設立分行的總資產要求，這一措施旨在吸引更多

經營穩健、具有自身特色的外國銀行來華經營，提升中國銀行機構多元化程度。取消資產規模限

制將為規模較小但具有特色和專長的外國銀行來華設立機構提供可能性，這並不意味著監管標準

降低，而是更加注重外國銀行的業務經營能力、質量和效益。

肖遠企還指，放開前，外資保險公司境外股東應為保險公司。放開後，允許符合條件的非保

險金融機構持股外資保險公司，可以豐富外資保險公司的股東類型和資金來源。入股後，外資保

險公司的主要股東仍應為保險公司，保證其專業經驗優勢。

肖遠企強調，上一輪開放措施涉及法規修訂的，有的已經完成，有的正在抓緊按程序推進。

《外資銀行管理條例》和《外資保險公司管理條例》兩個條例的細則已經修改完成，擬於近期發

布施行。（ｗｌ）

