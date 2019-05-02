【政策解讀】光銀：金融資產風險分類新規對行業不良率衝擊有限　

《經濟通通訊社２日專訊》中國銀保監會４月３０日就《商業銀行金融資產風險分類暫行辦

法》公開徵求意見。光大銀行風險管理部總經理高志兵表示，《暫行辦法》比較大的變化主要包

括：第一，拓寬了風險分類的金融資產範圍。儘管過去原銀監會也要求銀行對其他資產進行風險

分類，但本次徵求意見稿對範圍做了進一步明確。

第二，對於一些分類規則的描述更具體、清晰，有利於規範商業銀行風險分類的行為，提升

治理水平。

第三，近年來經濟下行壓力較大，商業銀行在風險分類方面也遇到了一些新情況和新問題，

《暫行辦法》與時俱進的加以針對性規範，有利於銀行業的風險分類規則的統一。



＊對交叉違約等判斷有更一致的標準＊



高志兵認為，總體上看，新規對銀行業不良率衝擊應該比較有限。對具體機構的影響，取決

於其過去採取的標準是否與《暫行辦法》存在大的差異。

本次《暫行辦法》將風險分類對像由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產，對非信貸資

產提出了以信用減值為核心的分類要求，特別是對資管產品提出穿透分類要求。對此，高志兵表

示，過去，對於非信貸資產，監管也要求進行風險分類，但欠缺具體的管理辦法，現在是把非信

貸資產也納入到《暫行辦法》的監管框架內。

此外，《暫行辦法》強調了債務人為中心的風險分類理念。根據現行《指引》，貸款風險分

類以單筆貸款為對像，同一債務人名下的多筆貸款的分類結果不盡一致；《暫行辦法》要求商業

銀行對非零售資產金融資產進行分類時，應以評估債務人的履約能力為中心，債務人在本行債務

有５％以上分類為不良的，本行其他債務均應分類為不良。

對此，高志兵認為，風險分類的核心定義和原則其實並沒有改變。某一筆債務違約，意味著

企業不具備充分還款能力，應該考慮將債務人的其他債務劃入不良。過去銀行也是這樣操作，但

各銀行對於交叉違約、企業風險狀況等的判斷標準可能不一，現在有了更一致的標準。（ｗｌ）

