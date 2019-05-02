【科創板】上交所等發布科創板轉融通證券出借等相關規則

《經濟通通訊社２日專訊》上交所、中證金融、中國結算聯合發布《科創板轉融通證券出借

和轉融券業務實施細則》，明確科創板證券出借及轉融券業務的標的證券範圍。科創板證券出借

的標的證券範圍，與上交所公布的可融券賣出標的證券範圍一致。科創板轉融券業務標的證券名

單由中證金融確定並公布。

與此同時，擴大券源。一方面推動落實公募基金、社保基金等機構作為出借人參與科創板證

券出借業務；另一方面落實《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》的相關規定，戰

略投資者配售獲得的在承諾的持有期限內的股票可參與科創板證券出借。

提高科創板證券出借、科創板轉融券業務效率。市場主體可通過約定申報、非約定申報方式

參與科創板證券出借、科創板轉融券業務。其中，通過約定申報方式達成成交的，上交所對出借

人、中證金融、借入人的帳戶可交易餘額進行實時調整，從而使借入人可實時借入證券，辦理相

關業務。

提高市場化水平、降低業務成本。為提升出借人和借入人參與科創板轉融券業務的意願，滿

足參與者雙方多樣化需求，在科創板推出市場化的轉融券約定申報方式，引入市場化的費率、期

限確定機制，並降低保證金比例及科創板轉融券約定申報的費率差。

此外，《實施細則》明確科創板證券出借和科創板轉融券業務的歸還，以及非約定申報方式

下的科創板證券出借和科創板轉融券業務的申報、撮合成交、清算交收等環節的處理同主板現有

安排。

上述機制安排僅涉及科創板證券出借和科創板轉融券業務的效率提升，不改變現有融券償還

業務安排，即客戶融券賣出後自次一交易日起方可償還相關融入證券。（ｗｌ）

